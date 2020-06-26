ВСУ завдали сильного залпового удару по позиціях найманців Росії на Донбасі

Так, українські захисники дали гідну відповідь ворогові, передає Politeka.net.

Відео обстрілу було опубліковано на сторінці бойового підрозділу в YouTube (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця новини).

У своєму повідомленні українські військові заявили: «Стріляли незаконні бандформування підло, прилітало навіть по мирному населенню. І за справу взялися розвідники».

Після того, як була отримана розвідувальна інформація військовими ВСУ, то військові прийняли рішення ліквідувати позиції батальйону «Схід» за допомогою масованого вогню.

В результаті, відповідаючи на одне з обстрілу бойовиків,ВСУ накрили у відповідь зміцнення найманців Російської Федерації.

На відео чітко видно, як завис над позиціями бойовиків безпілотник знімає серію залпів, в результаті яких бойовики почали швидко відступати, а також бігти по своїх окопах.

Раніше ми писали, що українські захисники виступили з сильним зверненням до російським окупантам. У ньому воїни пояснили, чому загарбники не мають шансу на перемогу і підкорення України.

Відповідний пост з'явився на сторінці 93 ОМБр ВСУ Холодний Яр у Facebook.

«Вони називали нас "карателями", не зазначаючи при цьому, що прийшли на українську землю з російськими танками, "Градом" і мінометами і почали обстрілювати наші міста і села, руйнувати споруди і вбивати людей.

Вони називали себе "шахтарями", але досі не можуть пояснити, як можна шість років поспіль здобувати у своїх шахтах нову російську зброю.

Вони запевняють, що захищають мирне населення Донбасу", але при цьому забувають згадати, як збили малайзійський Boeing з 298 цивільними на борту.

Путін каже, що "іхтамнєт", а тим часом Комітет солдатських матерів Росії не може дошукатися своїх синів, які воювали невідомо де поховані невідомо як.

Саме тому ми надаємо жорсткий опір московській навалі, незважаючи на розміри і забезпечення армії РФ. Саме тому ми міцніємо, а вони слабшають. Саме тому об'єднуємося і взаємодіємо, а вони стріляють і підривають один одного. Тому що правда на нашій стороні. Слава Україні!»,- йдеться у зверненні українських військових.

Нагадаємо, бійці ВСУ влучним ударом помстилися ворогові на Донбасі, відео.

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