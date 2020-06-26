ВСУ нанесли сильный залповый удар по позициям наемников России на Донбассе

Так, украинские защитники дали достойный ответ врагу, передает Politeka.net.

Видео обстрела было опубликовано на странице боевого подразделения в YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

В своем сообщении украинские военные заявили: «Стреляли незаконные бандформирования подло, прилетало даже по мирному населению. И за дело взялись разведчики».

После того, как была получена разведывательная информация военными ВСУ, то военные приняли решение ликвидировать позиции батальона «Восток» при помощи массированного огня.

В результате, отвечая на один из обстрелов боевиков,ВСУ накрыли в ответ укрепления наемников Российской Федерации.

На видео четко видно, как зависший над позициями боевиков беспилотник снимает серию залпов, в результате которых боевики начали быстро отступать, а также бежать по своим окопам.

Ранее мы писали, что украинские защитники выступили с сильным обращением к российским оккупантам. В нем воины объяснили, почему захватчики не имеют шанса на победу и покорение Украины.

Соответствующий пост появился на странице 93 ОМБр ВСУ Холодный Яр в Facebook.

«Они называли нас "карателями", не отмечая при этом, что пришли на украинскую землю с российскими танками, "Градом" и минометами и начали обстреливать наши города и села, разрушать здания и убивать людей.

Они называли себя "шахтерами", но до сих пор не могут объяснить, как можно шесть лет подряд добывать в своих шахтах новое российское оружие.

Они уверяют, что защищают "мирное население Донбасса", но при этом забывают упомянуть, как сбили малайзийский Boeing с 298 гражданскими на борту.

Путин говорит, что "іхтамнєт", а тем временем Комитет солдатских матерей России не может доискаться своих сыновей, которые воевали неизвестно где и похоронены неизвестно как.

Именно поэтому мы оказываем жесткое сопротивление московской нашествию, несмотря на размеры и обеспечения армии РФ. Именно поэтому мы крепнем, а они слабеют. Именно поэтому объединяемся и взаимодействуем, а они стреляют и взрывают друг друга. Потому что правда на нашей стороне. Слава Украине!»,- говорится в обращении украинских военных.

Напомним, бойцы ВСУ метким ударом отомстили врагу на Донбассе, видео.

Как сообщала Politeka, Украина потеряла 38-летнего защитника, трагические детали с передовой

Также Politeka писала, что военная колонна РФ вторглась в Украину.