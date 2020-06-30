У МЗС розповіли, коли на території України можуть з'явитися бази НАТО

Про це розповів заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар, передає Politeka.net.

"Коли Україна отримає статус повноцінного члена НАТО, про це можна буде говорити серйозно. Зараз ми приєдналися до Програми розширених можливостей НАТО (ЕОР) – це черговий крок на зміцнення співробітництва з Північноатлантичним альянсом, що також викликало в Росії негативну і нервову реакцію. Безумовно, вони намагаються применшити роль ЕОР", - заявив Боднар.

Крім того, Боднар відреагував на рішення США перемістити частину американських військ з Німеччини в Польщу і назвав це хорошим сигналом для України.

"Це серйозний сигнал, на який Росія вже нервово відреагувала, але для нас це позитивний сигнал, оскільки посилення військових можливостей НАТО, особливо в таких флангових державах, як Польща, країни Балтії, – це абсолютно позитивно впливає на безпеку України. Звичайно, ми не можемо говорити зараз про розміщення таких же військових підрозділів на території України", - розповів Василь Боднар.

Нагадаємо, що США хочуть налагодити відносини з РФ, незважаючи на те, що перекладають частину своїх військових з Німеччини в Польщу

Про це заявив президент США Дональд Трамп на прес-конференції з польським колегою Анджеєм Дудою.

"Я думаю, що це посилає потужний сигнал Росії, але я думаю, що більш сильний сигнал Росії — це те, що Німеччина платить Росії мільярди доларів за купівлю у неї енергоресурсів через трубопровід", - зазначив Трамп, розповідаючи про перекидання частини військ США із ФРН в Польщу, ближче до України.

Раніше ми писали, що президент Росії Володимир Путін напосівся на Володимира Зеленського через його висловлювання про Другу світову війну

Глава Кремля не міг пройти повз висловлювання українського президента, який ще на початку року під час візиту в Польщу про відповідальність СРСР нарівні з нацистською Німеччиною за розв'язання Другої світової війни.

На питання про те, як він ставиться до висловлювань Зеленського про Другу світову Путін відповів:

«Негативно. Я думаю, що і для самого Володимира Олександровича нічого в цьому доброго немає. Маю на увазі, що сама Україна сильно постраждала в ході Другої світової війни».

Нагадаємо, обнулення Путіна: українців хочуть вивозити на голосування автобусами, "раптово отримали...".

Як повідомляла Politeka, Путін спантеличений яскраво зганьбився перед Трампом.

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