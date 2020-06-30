В МИД рассказали, когда на территории Украины могут появиться базы НАТО

Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар, передает Politeka.net.

"Когда Украина получит статус полноценного члена НАТО, об этом можно будет говорить серьезно. Сейчас мы присоединились к Программе расширенных возможностей НАТО (ЕОР) – это очередной шаг на укрепление сотрудничества с Североатлантическим альянсом, что также вызвало в России негативную и нервную реакцию. Безусловно, они пытаются преуменьшить роль ЕОР", - заявил Боднар.

Кроме того, Боднар отреагировал на решение США переместить часть американских войск из Германии в Польшу и назвал это хорошим сигналом для Украины.

"Это серьезный сигнал, на который Россия уже нервно отреагировала, но для нас это позитивный сигнал, поскольку усиление военных возможностей НАТО, особенно в таких фланговых государствах, как Польша, страны Балтии, – это абсолютно положительно влияет на безопасность Украины. Конечно, мы не можем говорить сейчас о размещении таких же военных подразделений на территории Украины", - рассказал Василий Боднар.

Напомним, что США хотят наладить отношения с РФ, несмотря на то, что перебрасывают часть своих военных из Германии в Польшу

Об этом заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конфереции с польским коллегой Анджеем Дудой.

"Я думаю, что это посылает мощный сигнал России, но я думаю, что более сильный сигнал России — это то, что Германия платит России миллиарды долларов за покупку у нее энергоресурсов через трубопровод", - отметил Трамп, рассказывая о переброске части войск США из ФРГ в Польшу, поближе к Украине.

Ранее мы писали, что президент России Владимир Путин ополчился на Владимира Зеленского из-за его высказывания о Второй мировой войне

Глава Кремля не мог пройти мимо высказывания украинского президента, который еще в начале года во время визита в Польшу об ответственности СССР наравне с нацистской Германией за развязывание Второй мировой войны.

На вопрос о том, как он относится к высказываниям Зеленского о Второй мировой Путин ответил:

«Негативно. Я думаю, что и для самого Владимира Александровича ничего в этом хорошего нет. Имею в виду, что сама Украина сильно пострадала в ходе Второй мировой войны».

Напомним, обнуление Путина: украинцев хотят вывозить на голосование автобусами, "внезапно получили...".

Как сообщала Politeka, озадаченный Путин ярко опозорился перед Трампом.

Также Politeka писала, что взбешенный "майданом" Лукашенко срочно связался с Путиным: "Этого не будет точно".