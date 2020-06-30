"Слуга народу" Галина Третьякова, яка оскандалилася заявою про дітей "низької якості", заявила, що не складе депутатський мандат

Так, нардеп заявила виданню "Вести", для цього "потрібно зробити те, чого не потрібно українцям".

Крім того, вона зазначила, що це була "організована кампанія" проти неї.

"Я не збираюся. Написала про це і у фракцію. Про те, що це організована кампанія, а щоб складати мандат, треба зробити те, що не потрібно українцям", – заявила Третьякова.

Також вона розповіла про свої заслуги:

"Розпочала виступ з того, що ми робимо правильні речі в соціальній політиці: реформу пенсійного забезпечення, підвищення прожиткового мінімуму. Ви знаєте, що я автор законопроекту та ініціатор парламентських слухань у грудні щодо прожиткового мінімуму. За попередні п'ять років наш прожитковий мінімум у державному бюджеті знижений від фактичного більше ніж удвічі. І це робила свідомо попередня влада..." – похвалилася Третьякова.

Крім того, голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко вибачився за скандал з «робочою бабою» і «корабельною сосною»

"Я дозволив собі сексистські висловлювання, дискримінаційні, неввічливі. За що я приношу щирі вибачення. Ця ситуація для мене стане дуже серйозним уроком", - заявив Корнієнко.

Голова партії наголосив, що "хоче поставити останню крапку в історії з недоречними і скандальними висловлюваннями".

"Шановна Ірино, я не мав нічого поганого на думці. Це були просто мої щирі враження від того, як ви виглядаєте", - сказав нардеп.

Корнієнко розповів, що обговорював Тетяну Домбровскую, яку СН розглядають кандидатом в мери Миколаєва.

Також глава «Слуги народу» вибачився перед українцями.

"Я хотів би вибачитися перед усіма українцями. Перед тими, хто голосував за "Слугу народу", не голосував за "Слугу народу", незалежно від статі. Абсолютно неприпустимо ні для депутата Верховної Ради, тим більше для заступника керівника найбільшої фракції, яка тримає відповідальність за події в країні. Приношу щирі вибачення всім, кого ми могли цим розчарувати", - заявив Корнієнко.

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