Емоційний пост українки про війну на Донбасі зворушив користувачів мережі

Український волонтер Юлія Ворона присвятила свій пост трагічним датам, які тепер навіки вписані в історію України після запеклих боїв літа 2014 року.

Звернення волонтера опублікували на сторінці волонтерського фонду "Повернись живою" Facebook.

"Ненавиджу літо з 2014 року. Тому що в ньому залишилося мало днів, які не були річницею. Майже щодня у стрічці Facebook з'являється фотографія і розповідь про тих, чиє життя обірвала війна влітку 2014-го. Хтось згадує, що саме в цей день шість років тому виїхав з рідного міста на тиждень і більше не повернувся. І чи не за кожним привітанням з річницею визволення міста від окупантів стоять історії тих, хто загинув або отримав поранення", - зазначила вона у своєму пості.

Вона додала, що таке літо влаштувала в Україні Росія, піднісши українцям низку болючих спогадів.

"Наше літо – роковин, які влаштувала в Україні Росія, ряд хворобливих спогадів. І кожен місяць, незалежно від пори року, їх стає більше. Тепер нам з цим жити і завжди пам'ятати. А сьогодні – не забувати, що війна триває", - резюмувала волонтер.

Користувачі мережі під її постом поділилися гіркими спогадами, зазначивши, що життя після початку конфлікту ніколи не буде колишнім.

"Слава і вічна пам'ять героям, які не повернулися з поля бою", "Це правда, це все час рана, що не гоїться. Щемить серце

про ці події", "Так, чорне, холодне літо 2014 року, назавжди залишило нестерпний біль... СЛАВА Героям!".

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