У Черкасах від китайського вірусу помер хірург міської лікарні Олег Гайда

Як передає Politeka, 18 червня ця ж хвороба забрала життя його старшого брата, 58-річного начальника Військово-медичного клінічного центру Західного регіону, полковника медичної служби Івана Гайди.

Про смерть лікаря повідомив 1 липня на особистій сторінці у Facebook його син, також медик Ігор Гайда. "Помер мій батько. Нічого сказати. Тільки біль", – написав чоловік.

"Світла пам'ять і Царство Небесне. Співчуття від нашої сім'ї", "Царство небесне. Вічна пам'ять. На жаль Господь забирає так рано лише найкращих. Співчуваю", " Щирі співчуття. Сумуємо разом друзі, знайомі, колеги по роботі. Співпереживаємо з приводу непоправної втрати. Ми з вами", - співчувають в українці в коментарях до публікації сина Олега Гайди.

Раніше ми писали, що в Кабінеті міністрів України збираються здійснювати компенсації у великих сумах.

Про це стало відомо з інформації, розміщеної на сайті глави держави. За словами українського гаранта Володимира Зеленського, під час пандемії потрібно діяти швидко, тому варто спростити бюрократію при отриманні компенсацій сім'ям загиблих і постраждалих медиків під час боротьби з китайським вірусом.

Відповідну постанову про страхові виплати планують розглянути 17 червня. Як зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, страхові виплати будуть залежати від того, за яких обставин медик заразився "уханьским" вірусом.

Так, сума компенсацій від 210 тисяч гривень до 1 мільйон 576 тисяч гривень виплачуватимуться у наступних випадках: при смерті медика під час виконання службових обов'язків - 1 мільйон 576 тисяч гривень, та 210 тисяч гривень - якщо працівник не заразився і помер під час роботи з інфікованими.

Також планується розглянути порядок виплат медикам, які отримали групу по інвалідності внаслідок зараження вірусом.

Нагадаємо, Шмигаль оголосив важливе рішення, яке торкнеться тисяч українців.

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