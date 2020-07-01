В Черкассах от китайского вируса скончался хирург городской больницы Олег Гайда

Как передает Politeka, 18 июня эта же болезнь унесла жизнь его старшего брата, 58-летнего начальника Военно-медицинского клинического центра Западного региона, полковника медицинской службы Ивана Гайды.

О смерти врача сообщил 1 июля на личной странице в Facebook его сын, также медик Игорь Гайда. "Умер мой отец. Нечего сказать. Только боль", – написал мужчина.

"Светлая память и Царство Небесное. Соболезнования от нашей семьи", "Царство небесное. Вечная память. К сожалению Господь забирает так рано только лучших. Сочувствую", " Искренние соболезнования. Скорбим вместе друзья, знакомые, коллеги по работе. Сопереживаем по поводу невосполнимой утраты. Мы с вами", - соболезнуют в украинцы в комментариях к публикации сына Олега Гайды.

Ранее мы писали, что в Кабинете министров Украины собираются осуществлять компенсации в крупных суммах.

Об этом стало известно из информации, размещенной на сайте главы государства. По словам украинского гаранта Владимира Зеленского, во время пандемии нужно действовать быстро, поэтому стоит упростить бюрократию при получении компенсаций семьям погибших и пострадавших медиков во время борьбы с китайским вирусом.

Соответствующее постановление о страховых выплатах планируют рассмотреть 17 июня. Как отметил премьер-министр Денис Шмыгаль, страховые выплаты будут зависеть от того, при каких обстоятельствах медик заразился "уханьским" вирусом.

Так, сумма компенсаций от 210 тысяч гривен до 1 миллион 576 тысяч гривен будут выплачиваться в следующих случаях: при смерти медика во время выполнения служебных обязанностей - 1 миллион 576 тысяч гривен, и 210 тысяч гривен - если сотрудник заразился и умер во время работы с инфицированными.

Также планируется рассмотреть порядок выплат медикам, которые получили группу по инвалидности в результате заражения вирусом.

Напомним, Шмыгаль огласил важное решение, которое коснется тысяч украинцев.

Как сообщала Politeka, недовольный Шмыгаль огорошил новым ужесточением режима и штрафами: что изменится.

Также Politeka писала, что новая вспышка набирает обороты, Украина на грани второго карантина.