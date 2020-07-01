Депутат Галина Третьякова повинна скласти мандат після висловлювання про дітей "низької якості"

Як передає Politeka.net, з таким закликом виступив відомий український телеведучий Михайло Присяжнюк на своїй сторінці в Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)

За його словами, за всі роки своєї професійної діяльності він побачив багато чого, але це не привід озвучувати такі судження про дітей.

"От скажіть, коли настане час, коли публічні люди, державні діячі та політики почнуть реально стежити за своєю мовою? Коли вони перестануть нести нісенітницю і ахінею? Я за 15 років своєї юридичної і за майже 8 телевізійної діяльності об'їхав всю Україну. Ми бачили з журналістами такі будинки, що навіть у фільмах жахів не покажуть, але діти і є наша надія", - зазначив телеведучий.

Присяжнюк упевнений, що єдиним виходом в цій ситуації буде складання мандату від Третьякової.

"Якщо ви дозволяєте собі говорити, що є якісні та неякісні діти... Ви знаєте, вам не місце в політиці, і не місце в команді президента. На мою вам реально пора скласти мандат і пустити туди нормальної людини, який буде адекватний у своїх висловлюваннях", - заявив телеведучий.

Некачественные дети!!!??????? #народныйадвокат Gepostet von Михаил Присяжнюк am Mittwoch, 24. Juni 2020

Нагадаємо, що розмірковуючи на тему розподілу соціальних виплат і категорій громадян, які можуть розраховувати на грошову допомогу, Третьякова грубо висловилася про дітей з незабезпечених сімей, назвавши їх «низької якості».

Зазначимо, що психолог вже оцінила стан нардепа від партії «Слуга народу» Галини Третьякової після її висловлювання про дітей.

Фахівець впевнена, що політик втратила нитку реальному житті, і такі слова можуть бути пов'язані з дитячою травмою.