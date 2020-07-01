Депутат Галина Третьякова должна сложить мандат после высказывание о детях "низкого качества"

Как передает Politeka.net, с таким призывом выступил известный украинский телеведущий Михаил Присяжнюк на своей страничке в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

По его словам, за все годы своей профессиональной деятельности он повидал многое, но это не повод озвучивать такие суждения о детях.

"Вот скажите, когда наступит время, когда публичные люди, государственные деятели и политики начнут реально следить за своим языком? Когда они перестанут нести чушь и ахинею? Я за 15 лет своей юридической и за почти 8 телевизионной деятельности объехал всю Украину. Мы видели с журналистами такие дома, что даже в фильмах ужасов не покажут, но дети и есть наша надежда", - отметил телеведущий.

Присяжнюк уверен, что единственным выходом в данной ситуации будет скорейшее сложение мандата от Третьяковой.

"Если вы позволяете себе говорить, что есть качественные и некачественные дети... Вы знаете, вам не место в политике, и не место в команде президента. По моему вам реально пора сложить мандат и пустить туда нормального человека, который будет адекватен в своих высказываниях", - заявил телеведущий.

Некачественные дети!!!??????? #народныйадвокат Gepostet von Михаил Присяжнюк am Mittwoch, 24. Juni 2020

Напомним, что рассуждая на тему распределения социальных выплат и категорий граждан, которые могут рассчитывать на денежную помощь, Третьякова грубо высказалась о детях из необеспеченных семей, назвав их «низкого качества».

Отметим, что психолог уже оценила состояние нардепа от партии «Слуга народа» Галины Третьяковой после ее высказывания о детях.

Специалист уверена, что политик потеряла нить реальной жизни, и такие слова могут быть связаны с детской травмой.