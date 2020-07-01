За перший місяць літа Україна втратила на Донбасі відразу кілька відважних захисників

Про це повідомляє Politeka з посиланням на дані «Новинарня».

Так, за місяць життя в зоні проведення Операції об'єднаних сил обірвалися відразу у чотирьох бійців: Богдана Коваленка з позивним «Геркулес», Івана Дедюха, Ілька Струка та Леоніда Добрянського з позивним «Старий».

Леонід Добрянський

Уточнимо, що Добрянський народився 31 липня 1974 року в Ружинському районі Житомирської області. У 1992-му році пройшов військову службу в радянській армії, після чого закінчив школу прапорщиків. Довгий час перебував в армії, аж до 1999 року. Проживав у сім'ї в Києві.

Він працював на заводі «Антонов» плавильників металу і сплавів. Був мобілізований в першу хвилю у 2014-му році. У 2015-му воював у 72-ї механізованої бригади. Тоді ж отримав бойове поранення в Краснопартизанську Луганської області: неподалік від бліндажа впала міна. Проте вже через деякий час він повернувся на фронт.

У 2015-му прапорщик «Старий» підписав контракт з 30-ї механізованої бригади. Посада – командир. Пройшов безліч «гарячих точок», серед яких Світлодарська дуга.

По завершенню контракту, в липні 2020-го, мріяв відсвяткувати весілля своєї 24-річної дочки, і навіть чекав онуків. Попри це, вирішив повернутися на Донбас.

Його життя обірвалося 13 червня з-за того, що в нього влучив снаряд. Інцидент стався в Попаснянському районі Луганської області. «Старий» помер від мінно-вибухової травми. Похований на військовому Лук'янівському кладовищі.

Ілля Струк

Народився 1 серпня 1995 року в селі Летничье Волинської області в багатодітній родині. Любив спорт. Його характеризували як роботящого хлопця. 24-річний захисник України мріяв стати священиком, і навіть навчався в Почаївській духовній семінарії УПЦ.

На війну пішов у 2014-му, де служив старшим матросом 503-го окремого батальйону морської піхоти. Отримав поранення, але попри це вирішив підписати контракт.

Загинув 17 червня в результаті кульового поранення зі стрілецької зброї під час бойового чергування неподалік від селища Шуми. Похований в селі Поничев, поруч зі своїм рідним селом.

Богдан Коваленко

Народився 2 січня 1998 року в селищі Нова Водолага Харківської області. Підписав контракт з армією у 2017-му році. Після навчання в «Десні» пішов у 54-ту механізовану бригаду. Після закінчення контракту мріяв стати спецпризначенцем.

Загинув 18 червня під час бойового чергування в районі Авдіївки. Причиною стала ворожа куля снайпера, який цілився з боку окупованого Спартака. Помер під час евакуації в лікарню. Похований у селищі Нова Водолага.

Іван Дедюх

Народився 21 січня 1983 року в Тернополі. Закінчивши профтехучилище, пішов служити в армію. Після цього працював на різних роботах, забезпечуючи сім'ю – дружину і двох дітей.

У 2014-му підписав контракт і потрапив в 44-шу окрему артилерійську бригаду. Загинув 27 червня в результаті отримання осколкових поранень біля села Старогнатівка Донецької області. Стався вибух невідомого боєприпасу. Похований 1 липня у Тернополі.

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