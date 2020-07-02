Вони навіть нічого не зрозуміли

Українські військові нагадали бойовикам і городянам, ніж окупація обернулася для Луганська

Як передає Politeka.net, відомий блогер і офіцер ЗСУ Анатолій Штефан з позивним "Штірліц" показав сміливу акцію на своїй сторінці в Twitter (щоб подивитися відео, скрольте сторінку вниз).

Військовослужбовці та волонтери з України за допомогою безпілотника розкидали над окупованим містом листівки для місцевого населення, які вже шостий рік живуть під гнітом бойовиків. "Луганськ - це Україна", вони назвали акцію.

У ролику також показали деякі листівки, скинуті над Луганськом. Так одна з них нагадує, що завдяки окупантам у місті запанували розруха, злидні і беззаконня. Інша ж нагадує, що в Україні у жителів Донбасу були конституційні права.

Крім того, автори ролика показали запис з камери безпілотника, яка зафіксувала красиві види вечірнього Луганська з висоти пташиного польоту, і маршрут, за яким апарат пролетів над містом.

Російським окупантам нагадали що Луганськ - це Україна!

🔥Telegram - https://t.co/GLExONwd4u pic.twitter.com/HHiPRJKMGc — Анатолий Штирлиц (@Shtirlitz53) July 1, 2020

Раніше стало відомо, що окупанти ввели ряд жорстких обмежень в ОРДЛО. Тепер, щоб покинути межі «республіки», людям необхідно отримати спецдозволу від самопроголошених влади. Причому це стосується навіть внутрішніх поїздок . Жителям так званої "ДНР" заборонили навіть відпочивати на місцевому курорті Сєдово.

Нагадаємо, окупанти вирішили залишити жителів ОРДЛО без вищої освіти.

Як повідомляла Politeka, ватажок «ДНР» Пушилин вибухнув погрозами в сторону Зеленського.

Також Politeka писала, що Кремль готується зробити ОРДЛО "незалежною державою".