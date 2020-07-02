Они даже ничего не поняли

Украинские военные напомнили боевикам и горожанам, чем окупация обернулась для Луганска

Как передает Politeka.net, известный блогер и офицер ВСУ Анатолий Штефан с позывным "Штирлиц" показал смелую акцию на своей странице в Twitter (чтобы посмотреть видео, скрольте страницу вниз).

Военнослужащие и волонтеры из Украины при помощи беспилотника разбросали над оккупированным городом листовки для местного населения, которые уже шестой год живут под гнетом боевиков. "Луганск - это Украина", озаглавили они акцию.

В ролике также показали некоторые листовки, сброшенные над Луганском. Так одна из них напоминает, что благодаря оккупантам в городе воцарились разруха, нищета и беззаконие. Другая же напоминает, что в Украине у жителей Донбасса были конституционные права.

Кроме того, авторы ролика показали запись с камеры беспилотника, которая запечатлела красивые виды вечернего Луганска с высоты птичьего полета, и маршрут, по которому аппарат пролетел над городом.

Російським окупантам нагадали що Луганськ - це Україна!

🔥Telegram - https://t.co/GLExONwd4u pic.twitter.com/HHiPRJKMGc — Анатолий Штирлиц (@Shtirlitz53) July 1, 2020

Ранее стало известно, что оккупанты ввели ряд жестких ограничений в ОРДЛО. Теперь, чтобы покинуть пределы «республики», людям необходимо получить спецразрешения от самопровозглашенных властей. Причем это касается даже внутренних поездок . Жителям так называемой "ДНР" запретили даже отдыхать на местном курорте Седово.

Напомним, оккупанты решили оставить жителей ОРДЛО без высшего образования.

Как сообщала Politeka, главарь «ДНР» Пушилин разразился угрозами в сторону Зеленского.

Также Politeka писала, что Кремль готовится сделать ОРДЛО "независимым государством".