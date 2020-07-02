Украинские военные напомнили боевикам и горожанам, чем окупация обернулась для Луганска
Как передает Politeka.net, известный блогер и офицер ВСУ Анатолий Штефан с позывным "Штирлиц" показал смелую акцию на своей странице в Twitter (чтобы посмотреть видео, скрольте страницу вниз).
Военнослужащие и волонтеры из Украины при помощи беспилотника разбросали над оккупированным городом листовки для местного населения, которые уже шестой год живут под гнетом боевиков. "Луганск - это Украина", озаглавили они акцию.
Нацбанк замораживает зарплаты на счетах украинцев: кто под ударом и как не потерять деньги
"Жестко": Ивлеева из "Орла и Решки" показала лишнее в тесной майке, лифчик не был бы лишним
"Труселя сняла": красотка из "Квартал 95" отправилась загорать в экстремальном бикини, сочные фото
Зарплаты украинцев взлетят с 1 июля, в Кабмине озвучили новые суммы: "Увеличат на..."
В ролике также показали некоторые листовки, сброшенные над Луганском. Так одна из них напоминает, что благодаря оккупантам в городе воцарились разруха, нищета и беззаконие. Другая же напоминает, что в Украине у жителей Донбасса были конституционные права.
Кроме того, авторы ролика показали запись с камеры беспилотника, которая запечатлела красивые виды вечернего Луганска с высоты птичьего полета, и маршрут, по которому аппарат пролетел над городом.
Ранее стало известно, что оккупанты ввели ряд жестких ограничений в ОРДЛО. Теперь, чтобы покинуть пределы «республики», людям необходимо получить спецразрешения от самопровозглашенных властей. Причем это касается даже внутренних поездок . Жителям так называемой "ДНР" запретили даже отдыхать на местном курорте Седово.
Напомним, оккупанты решили оставить жителей ОРДЛО без высшего образования.
Как сообщала Politeka, главарь «ДНР» Пушилин разразился угрозами в сторону Зеленского.
Также Politeka писала, что Кремль готовится сделать ОРДЛО "независимым государством".