Карантин вніс серйозні зміни в освітній процес

Зараз багатьох хвилює питання дистанційного навчання. Ситуацію прокоментував голова парламентського комітету з питань освіти і науки, представник партії "Слуга народу" Сергій Бабак.

За його словами, дистанційне і онлайн-освіта поки не можуть замінити очне, до цього Україна не готова технологічно. Тим не менш, в умовах пандемії вони можуть служити "додатковим інструментом для отримання знань.

"Що стосується першого вересня. Я розумію, що люди не хочуть дистанційної освіти. Я розумію, що часто це свої власні інтереси, типу "мені не з ким залишити дитину". Я все розумію. Є дуже багато причин, і всі вони мають право на життя. Єдине, що у мене є до всіх батьків просте питання: а якщо 1 вересня заборонять дітям йти до школи, що робити? Взагалі нічого не робити? Тоді, може, все ж краще дистанційна освіта? Ну, це хоч якийсь елемент доступу до знань", - зазначив Бабак.

У свою чергу доктор Євген Комаровський підкреслив, що налагодження дистанційного навчання дуже важливо.

"Є ще нюанси – група ризику серед вчителів – 50+, 60+, їх треба рятувати. І ще дуже важливо. Якщо батьки не хочуть, щоб їх діти ходили в школу, і не мають можливості сидіти з дітьми вдома, то всі такі діти повинні мати можливість отримувати дистанційна освіта", зазначив Комаровський.

Комаровський закликав українців готуватися до того, що освіта не буде колишнім, хоча діти в школу і підуть.

"На сьогоднішній день ми повинні готуватися до того, що 1 вересня діти йдуть в школу. Тому зараз треба думати про те, в які школи діти йдуть. У школах має бути соціальне дистанціювання – не 30 осіб у класах, а 15, наприклад. За партою діти повинні сидіти по одному. А ось на перервах, коли вони носяться… їх треба максимально виганяти на свіже повітря", — сказав він Комаровський в ефірі каналу "Україна 24".

Доктор підкреслив, що діти повинні максимум часу проводити на свіжому повітрі.

"Нам зараз треба думати, як ми змінимо кількість дітей у класах, як ми забезпечимо школи достатньою кількістю медсестер, як ми проконтролюємо повітрообмін в класах, як ми налагодимо там систему вентиляції, як ми проконтролюємо в класах температуру і вологість повітря. На ці речі ми й повинні звертати увагу. І ми повинні зробити все, щоб у школі все, що може відбуватися на свіжому повітрі, відбувалося на свіжому повітрі. І я б робив, як в інших країнах – поки у нас тепло, діти повинні вчитися на свіжому повітрі, по максимуму", — сказав лікар.

Нагадаємо, в Україні хочуть скасувати дистанційне навчання: "Діти повинні ходити в школу".

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