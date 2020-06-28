С 1 сентября образовательные учреждения Украины будут работать по новым правилам

Как сообщает Politeka.net, об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказала нардеп Юлия Гришина из комитета Верховной Рады по вопросам образования.

По ее словам, с началом нового учебного года украинские школы, колледжи, детские сады, вузы и другие учебные заведения не будут переходить полностью на удаленный формат. Депутаты планируют внедрить смешанный режим, ориентируясь на ситуацию с заболеваемостью по стране.

"Мы не говорим о том, что переходим на дистанционное образование, мы будем говорить о том, что готовимся к смешанной форме обучения. Количество дистанционных онлайн-частей в образовании будет зависеть от эпидемической ситуации в стране, которую мы будем наблюдать ближе к 1 сентября", - заявила нардеп.

Юлия Гришина отметила, что вместе с коллегами выступает против полностью дистанционного образования. По ее словам, прошедшей весной, в разгар карантина, удаленные уроки стали временной необходимостью.

"С 11 марта дети перестали ходить в школу, через неделю-две нам стало понятно, что, скорее всего, они туда не вернутся, и детей надо было продолжать учить. В связи с этим возникла необходимость срочно внедрять методологии дистанционного обучения", - объяснила парламентарий.

Напомним, в Украине хотят отменить дистанционное обучение: "Дети должны ходить в школу".

Также Politeka писала, что украинским школьникам готовят важные изменения в учебе: «Уроки будут начинаться в…».