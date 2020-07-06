Повернення Крима в «рідну гавань» обернулося для жителів окупованого півострова гірким похміллям

Все більше в соціальних мережах люди, які шість років тому не приховували захоплення з приводу того, що Росія забрала в України Крим, заявляють про свавілля, яке творять окупанти на півострові, передає Politeka.net.

Черговий крик душі опублікував такий собі Олексій Процко, а скріном його повідомлення поділилися в блозі RoksolanaToday&Крым25%.

«Я ніколи більше не піду на жодні вибори. Просто не піду. Я. Чоловік, який сидів за пультом на Мітингу Народної Волі, коли інші відмовилися. Я, який більше за життя хотів, щоб Севастополь повернувся в Росію. Чиновники Росії знищують нашу країну», – серед іншого написав він.

«Рідна гавань наплювала гардемаринам в такі глибини душі - ви навіть не уявляєте! Їх не було на Обдурендумі зовсім севастопольців», – іронізує в публікації блогер.

Коментарі під постом відповідні ситуації:

«Щось зраднику не дуже подобається росіянія, не таку їм її показували на Х*** ТБ», «Треба перевірити чувака на екстремізм, всі симптоми наявності (висловлює невдоволення вялікай расєєй)», «Ще один зламався: йому не ту расію підсунули», «А від вас більшого не потрібно. І не вимагалося. Головне, що ви схвалили захоплення Криму. І так, військовій базі під назвою "Півострів Крим" потрібні тільки військові», «А шо так? Ти диви, який ображений!».

Раніше ми розповідали про те, що окупанти перетворили колись красиве курортне місто Феодосію на «гадючник». Про це докладно розповів російський блогер Ілля Варламов після відвідин Криму.

Нагадаємо, письменниця Улицька пояснила, чий Крим насправді.

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