Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что готов сесть в тюрьму

Об этом он рассказал в интервью ВВС, (чтобы посмотреть видео, скрольте до конца новость).

По его словам, он никогда не называл Зеленского "человеком Путина", а только "неопытным политиком".

"Я не говорю, что украинский президент – человек Путина. Никогда. Я говорю, что он достаточно неопытный. И его команда, к которой принадлежит одна особа, которая находилась в России все 5 лет моего президентства, точно играет негативную роль", – заявил Порошенко.

В этом же интервью политик сделал заявление, которые жестко раскритиковали украинцы в сети. Он заявил, что якобы готов не только к тюрьме, но и отдать жизнь ради Украины.

"Я уже где-то это слышала "жизнь отдам..", "рейтинг земоники стремительно падает - только потому что петька-дякулка до сих пор на свободе, а не на нарах или под шконкой - других причин падения рейтинга земоники просто не существует!", "С какой ненавистью говорит", " В тюрьму лицемера", " Артистично", "Все правильно, твоё место в тюрьме", " Сдал, постарел, не здоровый вид, за все надо отвечать, не мог нажраться",- пишут недовольные высказыванием экс-президента украинцы в комментариях под видео.

Ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский резко высказался об уголовных делах, которые открыли против его предшественника.

«Народ Украины дал свой ответ господину Порошенко, когда меня избрали президентом, и во время парламентских выборов. Народ Украины выразил поддержку другим людям, другим лицам, другим политикам и ответил на ту политику, которую проводил последние пять лет господин Порошенко, когда был президентом. Мне кажется, что Петру Алексеевичу того ответа мало», - отметил он.

Напомним, Зеленский выдвинул заробитчанам железное условие, как уехать за деньгами.

Как сообщала Politeka, сразу два новых праздника появятся в Украине, Зеленский сделал заявление: «уже в ближайшие дни».

Также Politeka писала, что Зеленский поразил новым решением о запуске транспорта в Украине: «Если уж решили открывать, то…».