Українка розкритикувала президента України Володимира Зеленського за невиконання обіцянок Як передає Politeka.net , відповідний пост вона опублікувала на своїй сторінці в Facebook. За її словами, українці так і не побачили того президент, якого Володимир Зеленський зіграв "Слузі народу".



"Де обіцяний Вами, наш Слуга Народу?? Який в серіалі робив все для людей. А в реальному житті Ви нас просто добиваєте... За що нам далі платити доведеться? За дороги, за якими ходимо? За воду в колодязі? Може за повітря, яким дихаємо?", - запитує дівчина. В приклад вона привела родину в декреті, яка змушена буквально виживати в нинішніх реаліях.