Українка розкритикувала президента України Володимира Зеленського за невиконання обіцянок
Як передає Politeka.net, відповідний пост вона опублікувала на своїй сторінці в Facebook.
За її словами, українці так і не побачили того президент, якого Володимир Зеленський зіграв "Слузі народу".
"Де обіцяний Вами, наш Слуга Народу?? Який в серіалі робив все для людей. А в реальному житті Ви нас просто добиваєте... За що нам далі платити доведеться? За дороги, за якими ходимо? За воду в колодязі? Може за повітря, яким дихаємо?", - запитує дівчина.
В приклад вона привела родину в декреті, яка змушена буквально виживати в нинішніх реаліях.
"Взяти до прикладу звичайну сім'ю, де мама в декреті, яка отримує ті нещасні 860 грн, чоловік отримує мінімальну зарплату, які йдуть на комунальні послуги і трошки залишається на їжу... а далі...? А потреби дитини (памперси, дитячі суміші, одяг, адже дитина росте)? Як на 860грн ростити дитину? А якщо хтось у родині захворіє? Ціни в аптеках просто космічні!", - зазначила вона.
Українка побачила в цьому провину президента.
Українка побачила в цьому провину президента.
"Замість того щоб підняти популяцію, навпаки, робите все, щоб жінки не народжували дітей, тому що фінанси не дозволяють. Однак Ви зробили земельну реформу, зробили платну доставку газу, зробили телебачення платним. Чому транспортування газу в Росію дешевше, ніж по Україні? І Ви цим пишаєтеся "Слуга Народу"??? А ми так сподівалися, що життя утворюється, а стає тільки гірше і важче виживати...", - уклала вона.
Нагадаємо, медсестра звернулася до Зеленському через зарплати у 4200 гривень.
Як повідомляла Politeka, спливли деталі фатального розмови Зеленського та Смолія.
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