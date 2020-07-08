Українські захисники на навчаннях показали застосування американського ракетного комплексу FGM-148 Javelin і українського Стугна-П

Як повідомляє Politeka.net про це Сухопутні війська ЗСУ повідомили у Facebook.

Навчання проходили на Рівненському загальновійськовому полігоні (Щоб переглянути фото – проскролльте вниз)

На відео видно, як українські військові б'ють по одній мішені з Javelin і Стугна-П. В ході навчань воїни ЗСУ відпрацювали вирішення тактичних завдань в ході наступу.

ТЕХНІКА ВІЙНИ. ПТРК "Javelin" в парі з "Стугна-П". Застосування воїнами ЗСУ

ТЕХНІКА ВІЙНИ. ПТРК "Javelin" в парі з "Стугна-П". Застосування воїнами ЗСУ До редакції програми "Техніка війни" надійшло ексклюзивне відео застосування нашими бійцями американського протитанкового ракетного комплексу FGM-148 Javelin на нещодавніх навчаннях. Оператори опинились зовсім неподалік від розрахунку. На відео вони б'ють по одній мішені разом з українським ПТРК "Стугна-П"... Відео Прес-служби Оперативного Командування "Захід"

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Gepostet von Сухопутні війська ЗС України am Montag, 6. Juli 2020

Раніше ми писали, що бійці ЗСУ продовжують покращувати навички ведення бойових дій.

Так, нещодавно в Очакові Миколаївської області, були проведені навчання сил ООС.

"Очаківські "морські котики" під час навчань пролетіли на парашутах 15 кілометрів і десантувалися в тил ворога.

У ході навчань було відпрацьовано висновок операторів 73 морського центру спеціального призначення через умовну лінію дотику в тил противника повітряним шляхом з допомогою парашутних систем типу "Крило".

Оператори Сил Спеціальних Операцій відпрацьовували висновок групи в умовний тил противника способом HAHO (High Altitude High Opening) з висоти 4 кілометри, після чого на парашутних системах зі зброєю, засобами захисту та спорядженням пролетіли 15 кілометрів", - йдеться в повідомленні.

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