Украинские защитники на учениях показали применение американского ракетного комплекса FGM-148 Javelin и украинского Стугна-П

Как сообщает Politeka.net, об этом Сухопутные войска ВСУ сообщили в Facebook.

Учения проходили на Ровенском общевойсковом полигоне (Чтобы посмотреть фото – проскролльте вниз)

На видео видно, как украинские военные бьют по одной мишени из Javelin и Стугна-П. В ходе учений воины ВСУ отработали решения тактических задач в ходе наступления.

Ранее мы писали, что бойцы ВСУ продолжают улучшать навыки ведения боевых действий.

Так, недавно в Очакове Николаевской области, были проведены учения сил ООС.

"Очаковские "морские котики" во время учений пролетели на парашютах 15 километров и десантировались в тыл врага.

В ходе учений было отработано вывод операторов 73 морского центра специального назначения через условную линию соприкосновения в тыл противника воздушным путем с помощью парашютных систем типа "Крыло".

Операторы Сил Специальных Операций отрабатывали вывод группы в условный тыл противника способом HAHO (High Altitude High Opening) с высоты 4 километра, после чего на парашютных системах с оружием, средствами защиты и снаряжением пролетели 15 километров", - говорится в сообщении.

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