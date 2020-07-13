Скандальний український артист балету Сергій Полунін здивував новими знімками без татуювання з Володимиром Путіним, яке раніше красувалося прямо у нього на грудях

Артист давно отримав скандальну популярність завдяки своїй показовій любові до російського президента. У 2018 році уродженець Херсона Полунін отримав російське громадянство, а разом з цим продемонстрував і величезний портрет Путіна, який він вирішив увічнити у вигляді татуювання на грудях. Танцюрист стверджував, що зробив його заради «енергетичного захисту».

Проте, днями у своєму Instagram артист опублікував нові селфи у футболці з глибоким вирізом, завдяки якому було чітко видно, що ніякого татуювання у нього на грудях більше немає. Про це пише Politeka.net.

«Чому ми приховуємо правду? Ха-ха», - підписав фото Полунін.

У мережі не могли не звернути увагу на зникнення скандального зображення з грудей танцюриста. Користувачі підозрюють, що знімки могли бути старими, або ж танцюрист використовував грим, щоб замазати тату.

«А де Тату?», «тональником закрито..товстим шаром!», «вивели, схоже) важка ноша!)», «може фотка стара?», «А Путін ще з Вами?», «Де Путін?», «Путін обнулився?», - жартують коментатори.

До цього ми писали, що Полунін, який змінив своє громадянство на російське, заявив, що завжди мріяв бути громадянином РФ.

Він вже давно зняв квартиру в Москві, щоб більше часу проводити в столиці Росії. Крім того, не раз хвалив Путіна, зізнавався в любові і підтримував агресивну політику глави Російської Федерації проти України.

"Я народився в Україні, але за національністю я, напевно, російська. Я завжди хотів мати російський паспорт, але щось весь час відбувалося - і ніколи не виходило", - заявив Полунін.

Нагадаємо, скандальний Полунін вирішив вберегти Путіна від атак: "Поставив захист на...".

Як повідомляла Politeka, скандальний Полунін задумав повернутися в Україну.

Також Politeka писала, що скандальний Полунін забредил місією про об'єднання України і РФ: "Не буде болю і страху".