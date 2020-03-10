Всемирно известный украинский танцор балета Сергей Полунин, который изменил свое гражданство на российское, заявил, что всегда мечтал быть гражданином РФ
Он уже давно снял квартиру в Москве, чтобы больше времени проводить в столице России. Кроме того, не раз хвалил Путина, признавался ему в любви и поддерживал агрессивную политику главы Российской Федерации против Украины.
"Я родился в Украине, но по национальности я, наверное, русский. Я всегда хотел иметь российский паспорт, но что-то все время происходило - и никогда не получалось", - заявил Полунин.
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Также украинский танцор прокомментировал решение набить татуировку с главой РФ Владимиром Путиным, которой он серьезно разъярил сеть и, в частности, своих поклонников.
"Я сделал татуировку, когда была самая большая медиаатака на Россию, и мне было неприятно это видеть и слышать. Я сделал татуировку как энергетическую защиту - слишком много атаки на одного человека. В тот момент у меня было много сил и энергии, и я решил перекинуть на себя часть этой негативной энергетики", - заявил артист.
Также ранее сообщалось, что одиозный украинский танцор, артист балета Сергей Полунин заявил, что был рожден для того, чтобы объединить любовью мир, в том числе и Россию с Украиной.
Напомним, что любитель Путина Полунин разразился новым бредовым заявлением: «Хватит быть соплей».
Как сообщала Politeka, Полунин ошеломил всех новыми скандальными словами о Путине: «Поток доброты».
Также Politeka писала, что Сергей Полунин заговорил после изгнания из парижской оперы.