Скандальный украинский артист балета Сергей Полунин удивил новыми снимками без татуировки с Владимиром Путиным, которая ранее красовалась прямо у него на груди

Артист давно приобрел скандальную известность благодаря своей показательной любви к российскому президенту. В 2018 году уроженец Херсона Полунин получил российское гражданство, а вместе с этим продемонстрировал и огромный портрет Путина, который он решил увековечить в виде татуировки на своей груди. Танцор утверждал, что сделал ее ради «энергетической защиты».

Однако, на днях в своем Инстаграм артист опубликовал новые селфи в футболке с глубоким вырезом, благодаря которому было четко видно, что никакой татуировки у него на груди больше нет. Об этом пишет Politeka.net.

«Почему мы скрываем правду? Ха-ха», - подписал фото Полунин.

В сети не могли не обратить внимание на исчезновение скандального изображения с груди танцора. Пользователи подозревают, что снимки могли быть старыми, или же танцор использовал грим, чтобы замазать тату.

«А где Тату?», «тональником закрыто..толстым слоем!», «вывели, похоже) тяжела ноша!)», «может фотка старая?», «А Путин еще с Вами?», «Где Путин?», «Путин обнулился?», - шутят комментаторы.

До этого мы писали, что Полунин, который изменил свое гражданство на российское, заявил, что всегда мечтал быть гражданином РФ.

Он уже давно снял квартиру в Москве, чтобы больше времени проводить в столице России. Кроме того, не раз хвалил Путина, признавался ему в любви и поддерживал агрессивную политику главы Российской Федерации против Украины.

"Я родился в Украине, но по национальности я, наверное, русский. Я всегда хотел иметь российский паспорт, но что-то все время происходило - и никогда не получалось", - заявил Полунин.

Напомним, скандальный Полунин решил уберечь Путина от атак: "Поставил защиту на...".

Как сообщала Politeka, скандальный Полунин задумал вернуться в Украину.

Также Politeka писала, что скандальный Полунин забредил миссией об объединении Украины и РФ: "Не будет боли и страха".