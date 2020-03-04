Одиозный украинский танцор, артист балета Сергей Полунин заявил, что был рожден для того, чтобы объединить любовью мир, в том числе и Россию с Украиной
Как сообщает Politeka.net, об этом она написал на своей личной странице в сети Instagram. Также скандальный украинец, который постоянно признается в своей любви к Путину, написал якобы современный мир идет по очень опасному пути, который ведет к разрушению, и он непременно должен стать одним целым.
"В будущем все только ухудшится, будет более опасно для вас и других людей. Мне была дана миссия вселенной с Безграничной Энергией и Помощью Объединить этот мир через любовь! Это единственный настоящий и самый Мощный способ это сделать", - написал скандальный танцор.
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А получив гражданство России, Полунин опубликовал фотографию своих паспортов - украинского и российского, твердо заявив, что народы скоро воссоединятся, а он в этом поможет.
"Если любовь будет превыше всего, то не будет убийств, не будет ненависти, не будет боли и страха. Я прошу всех людей помочь мне объединить этот мир через любовь. Вместе мы это сделаем", - заявил одиозный артист балет.
Напомним, что любитель Путина Полунин разразился новым бредовым заявлением: «Хватит быть соплей».
Как сообщала Politeka, Полунин ошеломил всех новыми скандальными словами о Путине: «Поток доброты».
Также Politeka писала, что Сергей Полунин заговорил после изгнания из парижской оперы.