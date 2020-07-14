Письменниця Оксана Забужко висловилася про "совкове" мислення у українців

Зокрема, вона звинуватила українських підприємців, які працюють за кордоном, в "совковому" мисленні.

Таку заяву вона зробила у інтерв'ю "5 каналу".

Ведучий запитав, що робити з бізнесменами, які припиняють працювати в Україні за складних умов.

"Ось це і є совок! Глибока віра молодих, зовні освічених людей в те, що потрібно упакуватися і кудись втекти. Це інерція поколінь сталінської, брежнєвської, ось якої-завгодно закритої країни, де три покоління престижним класом був той, хто був "виїзний", – Забужко відповіла.

Вона додала, що "за інерцією Гулагу" як тільки кордон відкрили, "всі побігли". Діти цих людей, на думку письменниці, "досі не зрозуміли", що потрібно не чекати, а робити навколо себе".

Також раніше повідомлялося, що Оксана Забужко розкрила гірку історію відносин між Україною і Росією. На її думку, Донбас почали відокремлювати від України задовго до 2014 року.

Вона відмітила, що в Донецьку навіть ресторани української кухні не було, а це свідчить про те, що регіон наперед "зачищали" від будь-яких ознак того, що це Україна. Вона додала, що інформаційне захоплення українського ефірного простору почалося ще в 2000-2004 роках. За її словами, " мінімум 15 років триває захоплення Росією українського інформаційного простору".