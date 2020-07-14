Відомий український письменник Василь Шкляр висловився про війну на Донбасі

Зокрема, він провів паралелі між визвольною боротьбою українців у минулі часи і нинішньою війною на Донеччині, боротьбою за власну державу, збереження власної культури.

Про це він розповів 2017 року в інтерв'ю для видання Главред.

"Аналоги вражають. Власне, я вже говорив, що зараз йде столітня війна Росії проти України, Донбас лише чергова гаряча фаза. І та ж гібридність, використання "п'ятої колони", бунт денаціоналізованого люмпена, постійне провокування поділу на своїх і чужих. Ну, і, звичайно, жертовність героїчної меншини на тлі масової пасивності та байдужості. І ворог був так само відвертий у своїй зоологічній ненависті до української нації. Тоді теж, як і сьогодні, вбивали тільки за те, що ти одягнув вишиванку", - заявив Шкляр.

Також раніше повідомлялося, що письменник Василь Шкляр назвав наймогутнішу "зброю" українців.

За його словами, наймогутнішою зброєю українців є їхня мова. Про це він заявив, аналізуючи причини збройного конфлікту на Донбасі і анексії Криму.

"Наймогутніша зброя українців – це їхня мова. Мова - це щит, це той самий високий прикордонний паркан, якого в сучасному світі не зможе здолати жоден агресор", - підкреслив письменник.

Нагадаємо, що Шкляр спрогнозував, що станеться з Україною в разі приєднання до РФ.

Як повідомляла Politeka, письменник Шкляр закликав українців відмовитися від Криму і Донбасу.

Також Politeka писала, що Шкляр обурився небажання українців вивчати рідну мову.