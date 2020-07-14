Карантин у Києві може тривати ще мінімум півтора року без суттєвих послаблень

Про це повідомила Госпродтребслужба.

За словами глави відомства Олега Рубана, бізнес під час карантинних заходів продовжить свою роботу, однак, щоб продовжувати діяльність потрібно розробити порядок.

При нинішніх показниках захворюваності вірусом, на думку глави Госпродпотребслужбы, карантинні заходи можуть тривати ще близько півтора років.

"Ні про які послаблення карантину говорити поки не доводиться. На який термін буде продовжений адаптивний карантин після 31 липня, залежить від рівня захворюваності. Ті цифри, які ми бачимо і аналізуємо сьогодні - не радують». І якщо такі показники збережуться найближчим часом, тоді адаптивний карантин буде практично до 2022 року, в кращому випадку.

Також, Олег Рубан зазначив, що влада повинна обов'язково посилити контроль за групою ризику і посилити масковий режим. А киянам потрібно дотримуватися дистанцію, і обов'язково стежити за чистотою рук.

Зазначимо, за минулу добу китайський вірус в Україні виявили у 638 осіб, зафіксовано 14 летальних випадків, 651 пацієнт видужав.

Всього за весь час пандемії в Україні захворіло 54 771 осіб, з них 27 154 одужали, летальних випадків — 1412.

При цьому в Києві у порівнянні з попереднім днем до статистики додалося в два рази більше людей з підтвердженим діагнозом -112. Серед "нових" пацієнтів виявилися 50 жінок віком від 20 до 79 років, 56 чоловіків - від 22 до 84 років, четверо дівчаток - від чотирьох до 15 років і двоє хлопчаків - 12 і 16 років. У цьому ж числі є і вісім медиків. Дев'ять чоловік вирішили забрати в лікарню, а решту залишили під контролем лікарів.

Всього з початку пандемії у столиці зафіксували вже 6 350 інфікованих, з них 2 124 людини одужали.

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