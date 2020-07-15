Через епідемічну ситуацію, яка склалася на сьогодні, у МОЗ не можуть скасувати карантин - обмеження продовжать

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в інтерв'ю "РБК-Україна". За його словами, МОЗ готує проект постанови, яким карантин продовжать мінімум на місяць, при цьому також змінять правила.

Документи про продовження планується розглянути на засіданні Кабміну наступного тижня.

"У нас 31 липня закінчується карантин. У зв'язку з епідемічною ситуацією, яка є зараз, ми не можемо відмовитися від обмежувальних заходів. Тому ми будемо продовжувати", - уточнив міністр.

Відзначимо, за останню добу 14-15 липня, в Україні зафіксовано 836 нових випадків китайського вірусу.

Раніше ми повідомляли, в українських школах з першого вересня почнуть діяти нові правила. Так, в новому навчальному році продовжать діяти окремі обмеження, введені у зв'язку з пандемією китайського вірусу. Деякими деталями про те, як буде проходити навчання, поділився Степанов.

Голова МОЗ розповів, що вже зараз у відомстві розробляються правила для школярів. Зокрема, розглядається можливість навчання у дві зміни.

«Зараз ми розробляємо правила, як наші діти будуть вчитися з 1 вересня. При розгляді цих питань та встановлення відповідного регламенту, правил навчання, ми розглядаємо всі без винятку ситуації, в тому числі і навчання у дві зміни», - заявив міністр.

Наголошується, що школярам будуть вимірювати температуру.

"Ми намагаємося зробити максимально зручні правила, але в той же час, щоб ці правила створювали безпеку для дітей", - підсумував міністр.

Нагадаємо, карантин в Україні готують до продовження: в Моз назвали нову дату

Як повідомляла Politeka, Моз приголомшив українців новими термінами закінчення карантину: "Буде продовжено до..."