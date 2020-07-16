16 липня українська легенда театру і кіно Ада Роговцева відзначає свій день народження

Аді Миколаївні виповнилося 83 роки, і сьогодні вона є однією з найвідоміших жінок України, передає Politeka.net.

Актриса прославилась не тільки своїм чудовим талантом, але й патріотичною позицією. Після того, як почалася війна на Донбасі, вона назавжди закрила для себе Росію і всіляко підтримує захисників України. Роговцева не тільки часто виступала для українських військових на сході країни, але і збирала гроші для лікування поранених.

У Росії через це на неї навіть завели кримінальну справу та оголосили персоною нон-грата, хоча Роговцева багато років знімалася в цій країні, зігравши чимало видатних ролей.

Однак артистка ніколи не боялася відкрито говорити про свою позицію і своє ставлення до подій.

«Ні за які гроші я не відмовлюся від власної позиції. Я підтримую свою батьківщину перед агресією колосального монстра. Не хочу, щоб мене і моїх дітей знову робили рабами. На нашу країну йде агресія, у мене немає іншого вибору. Не можна називати братом того, хто йде на тебе війною», – цитує актрису OBOZREVATEL.

Вона нагадала про те, що росіяни завжди ставилися до українців з певною часткою неповаги.

«Їх привчили, що українці гірші, що ми вигаданий народ, вигаданай мова, «молодший брат». Вони завжди дуже поблажливо ставилися до нас. Я цього ніколи не відчувала, бо не дозволяла цього».

Щоб не рвати душу і нерви, доводячи росіянам очевидне, як те, наприклад, що Україна – це суверенна держава або що Крим український, Роговцева радить взагалі не вступати з ними в дискусії:

«Вони вважають, що Крим росыйським і Севастополь – «російське місто». Це вкорінювалося не один десяток років. Їх не можна переговорити, перевчити. Напевно, потрібно ізолювати себе від них.

При цьому в актриси є досвід спілкування з російським президентом Володимиром Путіним, про який вона не раз розповідала журналістам. За її словами, зустріч відбулася ще в часи Кучми, коли глава РФ приїхав у Київ. Дізнавшись, що тут живе Роговцева, він захотів сидіти поруч з нею на обіді.

«І ми з ним обідали. Розмовляли. І тоді я йому прочитала Цвєтаєву: «Якщо душа народилася крилатою - що їй хороми і що їй хати! Що Чингісхан їй - і що - Орда! Два на світі у мене вороги, два близнюки, нерозривно-злитих: голод голодних ..." і тут, глянувши на Путіна - "... і ситість ситих". Тому що обід був хороший. Ситість ситих. Не пам'ятаю, що там сталося далі, але він читав Шевченка. Коли ж почалася ця велика біда, я першим ділом звернулася до нього, нагадавши і про Цвєтаєву, і про Шевченка. Кажу: «Що це було? Фальш, раз ви Шевченка знаєте і на землю мою посягнули». Якось так. Ось це я б йому і повторила», – згадала Ада Миколаївна.

На запитання про те, як вона ставиться до політики Путіна, Ада Миколаївна порівняла його з Гітлером і відповіла безапеляційно:

«Ну ви ж бачили, як Гітлера аналізують? Ну от хіба можна його аналізувати? Так і Путіна. Як проаналізуєш диктатора? Людину, яка вирішила, що вона вище Бога, що може вбивати, керувати, кроїти землі і народи».

Нагадаємо, Ада Роговцева спустила росіян з небес на землю.

Як Politeka писала, що Ада Роговцева зробила відверте зізнання про Росії.

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