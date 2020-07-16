16 июля украинская легенда театра и кино Ада Роговцева отмечает своей день рождения

Аде Николаевне исполнилось 83 года, и сегодня она является одной из самых известных женщин Украины, передает Politeka.net.

Актриса прославилась не только своим потрясающим талантом, но и патриотической позицией. После того, как началась война на Донбассе, она навсегда закрыла для себя Россию и всячески поддерживает защитников Украины. Роговцева не только часто выступала для украинских военных на востоке страны, но и собирала деньги для лечения раненых.

В России из-за этого на нее даже завели уголовное дело и объявили персоной нон-грата, хотя Роговцева много лет снималась в этой стране, сыграв немало выдающихся ролей.

Однако артистка никогда не боялась открыто говорить о своей позиции и своем отношении к происходящему.

«Ни за какие деньги я не откажусь от собственной позиции. Я поддерживаю свою родину перед агрессией колоссального монстра. Не хочу, чтобы меня и моих детей снова делали рабами. На нашу страну идет агрессия, у меня нет иного выбора. Нельзя называть братом того, кто идет на тебя войной», – цитирует актрису OBOZREVATEL.

Она напомнила о том, что россияне всегда относились к украинцам с определенной долей неуважения.

«Их приучили, что украинцы хуже, что мы выдуманный народ, выдуманный язык, «младший брат». Они всегда очень снисходительно к нам относились. Я этого никогда не чувствовала, потому что не позволяла этого».

Чтобы не рвать душу и нервы, доказывая россиянам очевидное, как то, например, что Украина – это суверенное государство или что Крым украинский, Роговцева советует вообще не вступать с ними в дискуссии:

«Они считают, что Крым российский и Севастополь – «российский город». Это укоренялось не один десяток лет. Их нельзя переговорить, переучить. Наверное, нужно изолировать себя от них.

При этом у актрисы есть опыт общения с российским президентом Владимиром Путиным, о котором она не раз рассказывала журналистам. По ее словам, встреча состоялась еще во времена Кучмы, когда глава РФ приехал в Киев. Узнав, что здесь живет Роговцева, он захотел сидеть рядом с ней на обеде.

«И мы с ним обедали. Разговаривали. И тогда я ему прочитала Цветаеву: «Если душа родилась крылатой - что ей хоромы и что ей хаты! Что Чингисхан ей - и что - Орда! Два на миру у меня врага, два близнеца, неразрывно-слитых: голод голодных ..." и здесь, взглянув на Путина - "... и сытость сытых". Потому что обед был хороший. Сытость сытых. Не помню, что там произошло дальше, но он читал Шевченко. Когда же вот началась эта большая беда, я первым делом обратилась к нему, напомнив и о Цветаевой, и о Шевченко. Говорю: «Что это было? Фальшь, раз вы Шевченко знаете и на землю мою посягнули». Как-то так. Вот это я бы ему и повторила», – вспомнила Ада Николаевна.

На вопрос о том, как она относится к политике Путина, Ада Николаевна сравнила его с Гитлером и ответила безапелляционно:

«Ну вы же видели, как Гитлера анализируют? Ну вот разве можно его анализировать? Так и Путина. Как проанализируешь диктатора? Человека, который решил, что он выше Бога, что он может убивать, руководить, кроить земли и народы».

Напомним, Ада Роговцева спустила россиян с небес на землю.

Как Politeka писала, что Ада Роговцева сделала откровенное признание о России.

Также Politeka писала о том, что Ада Роговцева раскрыла детали встречи с Путиным.