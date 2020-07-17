Через ворожу засідку поблизу Горлівки українська армія втратила легендарного розвідника Дмитра Красногрудя
Як пише Politeka.net, про це інформує прес-служба 93-ї бригади ЗСУ.
Мова йде про розвідника Дмитра Красногрудя, який підірвався 13 липня поблизу селища Зайцеве і тіло якого окупанти забрали, а потім передали на мирну територію.
"Дмитро Красногрудь із позивним «Мир» – служив у нашій бригаді багато років. Він був командиром розвідки 20 окремого мотопіхотного батальйону, який пізніше став підрозділом 93 бригади Холодний Яр. І ми сумуємо через його смерть разом із сім’єю, друзями та побратимами", - йдеться у повідомленні бригади.
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Його бойові побратими пригадують, як саме Дмитро розробив та керував спецоперацію по захопленню російських спецпризначенців біля Щастя, серед яких був і Віктор Агєєв.
«Ще коли він був сержантом, його нагородили президентською відзнакою «Захиснику Вітчизни». Потім його відправили на офіцерські курси, він прийшов до нас уже командиром розвідувального взводу, а потім став у нас начальником розвідки», - пригадають товариші по службі.
З початку війни на Донбасі Дмитро Красногрудь брав участь у визволенні Мар’янки, Авдіївки. Обороняв Піски, Трьохізбенку, Чермалик, воював на Авдіївській промзоні.
У прес-службі військового підрозділу додали, що у Дмитра на мирній території залишилися батьки, дружина, два сини.
"Співчуваю. Царство Небесне і світла пам'ять", "Ще одна тяжка втрата... вічна пам'ять....", "Герої не вмирають, світла пам'ять тобі", "Ти вже дома, Братику...завтра проведемо тебе в останній вихід,спочивай у мирі,ми наздоженем...", "Яке горе... яка втрата... Вічна пам'ять...
співчуття родині...", "Вічна пам'ять Герою! Царство небесне! Співчуття рідним і близьким", - відреагували українці у коментарях.
Нагадаємо, "все життя було попереду": молодий офіцер ЗСУ пожертвував собою за Україну, що відомо про Героя.
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