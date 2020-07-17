Из-за вражеской засады вблизи Горловки украинская армия потеряла легендарного разведчика Дмитрия Красногрудя
Как пишет Politeka.net, об этом информирует пресс-служба 93-й бригады ВСУ.
Речь идет о разведчике Дмитрии Красногруд, который подорвался 13 июля вблизи поселка Зайцевое и тело которого оккупанты забрали, а потом передали на мирную территорию.
"Дмитрий Красногрудь с позывным «Мир» – служил в нашей бригаде много лет. Он был командиром разведки 20 отдельного мотопехотного батальона, который позже стал подразделением 93 бригады Холодный Яр. И мы скорбим о его смерти вместе с семьей, друзьями и побратимами", - говорится в сообщении бригады.
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Его боевые побратимы вспоминают, как именно Дмитрий разработал и руководил спецоперацией по захвату российских спецназовцев возле Счастья, среди которых был и Виктор Агеев.
«Еще когда он был сержантом, его наградили президентской наградой «Защитнику Отечества». Затем его отправили на офицерские курсы, он пришел к нам уже командиром разведывательного взвода, а затем стал у нас начальником разведки», - припомнят товарищи по службе.
С начала войны на Донбассе Дмитрий Красногрудь принимал участие в освобождении Марьинки, Авдеевки. Оборонял Пески, Трехизбенку, Чермалык, воевал на Авдеевской промзоне.
В пресс-службе военного подразделения добавили, что у Дмитрия на мирной территории остались родители, жена, два сына.
"Сочувствую. Царство Небесное и светлая память", "Еще одна тяжелая утрата... вечная память....", "Герои не умирают, светлая память тебе", "Ты уже дома, Братик...завтра проведем тебя в последний выход,покойся в мире,мы наздоженем...", "Какое горе... какая потеря... Вечная память... соболезнования семье...", "Вечная память Герою! Царство небесное! Соболезнования родным и близким", - отреагировали украинцы в коментарях.
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