В Україні можуть впровадити змішаний формат навчання

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "РБК-Україна".

Так, міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, що Міністерство охорони здоров'я працює з МОН, щоб з 1 вересня перейти на максимально наближений до нормального способу життя формат навчання.

За словами міністра, це може бути змішаний варіант - одночасно звичне та дистанційне навчання.

Так, Степанов не виключає, що в разі певних показників це буде звичайний режим навчання з дотриманням протиепідемічних правил або, можливо, з двозмінним відвідуванням навчального закладу.

Коли показники захворюваності будуть вище встановленої норми, можливо, що школи почнуть переходити на дистанційне навчання.

"Я прихильник того, щоб аналізувати світові приклади і адаптувати їх під реалії української ситуації", - сказав міністр.

Вже через тиждень, за словами міністра, буде готовий регламент роботи навчальних закладів, а до кінця липня його затвердять, "щоб все було зрозуміло заздалегідь".

Також глава МОЗ Максим Степанов повідомив, що карантин в Україні продовжать ще щонайменше на місяць. При цьому уряд готується продовжувати карантин і в 2021 році. Це означає, що карантин може затягнутися на два роки.

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