Любителі «руського миру» почали розуміти, що життя під крилом РФ зовсім не схоже на рай

Як повідомляє Politeka.net у місцевих пабліках в соцмережах жителі окупованих територій скаржаться на те, що ніякого прогресу після того, як «відокремилися» від ненависної їм України, не спостерігається. Відповідним скріном поділився у своєму телеграм-каналі блогер Фашик Донецький.

У публікації анонімний автор скаржиться на життя на підконтрольній бойовикам території. За його словами, в жодній країні світу немає шість років поспіль комендантської години.

«Банківська система відсутня. Прості блага цивілізації як аеропорт і залізничний транспорт нам недоступне! Мізерні зарплати і пенсії! Безперервні обстріли мирних жителів», – пише користувач в розділі «Чорний список. Макіївка».

Ще одна біда – закриті кордони, які невідомо, чи відкриють взагалі. Людина пише, що їх «закрили в клітці».

«Якщо ви кордони закрили, то забезпечте всередині республіки нормальні умови для життя! Пішов сьомий рік… Сьомий! І ніякого прогресу!!!», – обурюється невідомий мешканець Донбасу.

Раніше ми писали, що бойовики так званої "ДНР" зізналися в умисних знущання над людьми на пропускних пунктах.

Один з депутатів" самопроголошеної "республіки" висловився про вжиті заходи, щоб не пускати місцевих жителів в Україну.

22 червня після довгої ізоляції заробив КПВВ "Новотроїцьке" на лінії розмежування в Донецькій області. У свою чергу, окупанти відкрили контрольно-пропускний пункт "Оленівка", однак не квапляться випускати людей з захоплених територій. Раніше очевидці повідомляли про усіляких препятсвиях і провокації, які створюють величезні черги. А тепер в соцмережах жителі Донецька наводять слова "депутата".

"Великий депутат Бриг заявив, що всі незручності на КПВВ зроблено навмисно, тому що, якого х**а ми їздимо в країну, з якою у нас війна!!! Якось так!! На моє запитання, навіщо створювати такі незручності на КПВВ, він відповів, тому що ви їдете в країну, з якої ми воюємо!!", - пишуть користувачі.

Нагадаємо, що в мережі показали, як "зазеленів" Донецьк без України, гірше, ніж в Чорнобилі: "Самі цього хотіли, тепер мають"

Як повідомляла Politeka, бойовики "ДНР" побудували військову базу прямо біля школи, фото.

Також Politeka писала, Росія в ООН раптово проговорилася, коли піде з Донбасу.