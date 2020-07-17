Відомий український письменник Василь Шкляр різко пройшовся по російськомовному населенню України

За його словами, російськомовні українці завжди будуть в тій чи іншій мірі поданими Росії, адже будь-яке російськомовне середовище є прекрасним плацдармом для «русского мира».

Таку думку він озвучив 2018 року для журналістів видання Главком.

«Не хочу образити так званих російськомовних патріотів, але людина, яка розмовляє російською мовою в нашій державі, завжди буде більшою або меншою мірою російським підданим. І це треба мати на увазі», - зазначив він в інтерв'ю.

Він пояснив, що російськомовні патріоти були в Україні завжди, тут також існував цілий культ, який мав величезну перевагу над україномовними патріотами.

Шкляр згадав, що раніше в Україні не можна було досягти великих результатів у кар'єрі, якщо не знав або відмовлявся від російської мови.

«Будь-яке російськомовне середовище є плацдармом «руського світу». У нас був культ російськомовного людини, який завжди мав перевагу над україномовними. Російськомовним надавалися всілякі соціальні переваги. Вчителям російської мови була доплата до зарплати. Іншими словами, це була пряма дискримінація вчителів української мови. Я дуже добре пам'ятаю, що не можна було домогтися успіху в багатьох сферах кар'єри, не користуючись російською мовою» - резюмував він.

Нагадаємо, що Шкляр спрогнозував, що станеться з Україною в разі приєднання до РФ.

Як повідомляла Politeka, письменник Шкляр закликав українців відмовитися від Криму і Донбасу.

Також Politeka писала, що Шкляр обурився небажання українців вивчати рідну мову.