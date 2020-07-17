Известный украинский писатель Василий Шкляр резко прошелся по русскоязычному населению Украины

По его словам, русскоязычные украинцы всегда будут в той или иной степени поданными России, ведь любая русскоязычная среда является прекрасным плацдармом для «русского мира».

Такое мнение он озвучил 2018 года для журналистов издания Главком.

«Не хочу обидеть так называемых русскоязычных патриотов, но человек, который разговаривает на русском языке в нашем государстве, всегда будет в большей или меньшей степени российским подданным. И это надо иметь в виду», - отметил он в интервью.

Он объяснил, что русскоязычные патриоты были в Украине всегда, здесь также существовал целый культ, который имел огромное преимущество над украиноязычными патриотами.

Шкляр вспомнил, что раньше в Укране нельзя было добиться больших результатов в карьере, если не знал или отказывался от русского языка.

«Любая русскоязычная среда является плацдармом «русского мира». У нас был культ русскоязычного человека, который всегда имел преимущество над украиноязычными. Русскоязычным предоставлялись всевозможные социальные преимущества. Учителям русского языка была доплата к зарплате. Другими словами, это была прямая дискриминация учителей украинского языка. Я очень хорошо помню, что нельзя было добиться успеха во многих сферах карьеры, не пользуясь русским языком» - резюмировал он.

Напомним, что Шкляр спрогнозировал, что произойдет с Украиной в случае присоединения к РФ.

Как сообщала Politeka, писатель Шкляр призвал украинцев отказаться от Крыма и Донбасса.

Также Politeka писала, что Шкляр возмутился нежеланию украинцев изучать родной язык.