Волонтер і блогер Наталія Юсупова висловилася про "русский мир" в Україні

На її думку, українці, які заявляють про бажання помиритися з російськими "братами", є любителями "русского мира", які застрягли в часах "совка".

Про це вона написала 2019 року у своєму блозі на сторінках видання Обозреватель.

"Знаєте, що об'єднує всіх людей, які люблять російський світ і так хочуть, щоб ми помирилися з "братами"?? Я стала відкривати профілі тих, хто кричить, що у нас громадянська війна, що нам потрібен мир будь-якою ціною, хто цитує російських пропагандистів. Всіх цих людей об'єднує совковість. Особливо жінок, як ніби я дивлюся фото 70-х років і навіть мої ровесниці виглядають як вчительки з мого дитинства", - зазначила вона, додавши, що не хотіла образити жінок.

За її словами, людьми, які закликають до єднання з агресором, рухає лише минуле, адже вони застрягли в часах Радянського Союзу і не хочуть дивитися в майбутнє.

"Думаю, що вони залишилися в тому часі, діти Радянського Союзу, вони так і не прийняли сучасний світ. Своїх дітей вони так само виховали і ні кроку вперед. Ми, хто живе вже в іншому часі, рухаємося, хочемо змінювати країну і себе, тому що міняється весь світ, ніколи не зрозуміємо один одного", - пояснила волонтер.

Вона додала, що Росія йде назад у розвитку, тому не варто мріяти про дружбу з цією країною.

"Сусіди прямою дорогою йдуть назад, рабами легше управляти в стані війни з усім цивілізованим світом. Совковість в Україні для мене як тавро рабства, відсталості, неуцтва і вічної бідноти в країні. Хоча б дітям своїм дайте право вибору, інакше багато з них так і будуть гинути в нескінченних кланових війнах. Ми повинні жити по іншому!", - резюмувала волонтер.

Нагадаємо, волонтер Юсупова пояснила Зеленському, хто насправді врятував Україну від китайського вірусу.

Як повідомляла Politeka, Юсупова різко висловилася про російських окупантів.

Також Politeka писала, що волонтер Юсупова викрила Зеленського в брехні про Донбас.