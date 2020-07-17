Волонтер и блогер Наталья Юсупова высказалась о "русском мире" в Украине

По ее мнению, украинцы, которые заявляют о желании помириться с российскими "братьями", являются любителями "русского мира", которые застряли во временах "совка".

Об этом она написала 2019 года в своем блоге на страницах издания Обозреватель.

"Знаете, что объединяет всех людей, которые любят русский мир и так хотят, чтобы мы помирились с "братьями"?? Я стала открывать профили тех, кто кричит, что у нас гражданская война, что нам нужен мир любой ценой, кто цитирует российских пропагандистов. Все этих людей объединяет совковость. Особенно женщин, как будто я смотрю фото 70-х годов и даже мои ровесницы выглядят как учительницы с моего детства", - отметила она, добавив, что не хотела обидеть женщин.

По ее словам, людьми, которые призывают к единению с агрессором, движет лишь прошлое, ведь они застряли во времена Советского Союза и не хотят смотреть в будущее.

"Думаю, что они остались в том времени, дети Советского Союза, они так и не приняли современный мир. Своих детей они так же воспитали и ни шагу вперёд. Мы, кто живет уже в другом времени, движемся, хотим менять страну и себя, потому что меняется весь мир, никогда не поймём друг друга", - объяснила волонтер.

Она добавила, что Россия идет назад в развитии, поэтому не стоит мечтать о дружбе с этой страной.

"Соседи прямой дорогой идут назад, рабами легче управлять в состоянии войны со всем цивилизованным миром. Совковость в Украине для меня как клеймо рабства, отсталости, невежества и вечной бедноты в стране. Хотя бы детям своим дайте право выбора, иначе многие из них так и будут погибать в бесконечных клановых войнах. Мы должны жить по другому!", - резюмировала волонтер.

Напомним, волонтер Юсупова объяснила Зеленскому, кто на самом деле спас Украину от китайского вируса.

Как сообщала Politeka, Юсупова резко высказалась о российских оккупантах.

Также Politeka писала, что волонтер Юсупова уличила Зеленского во лжи о Донбассе.