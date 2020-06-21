Президент України Володимир Зеленський постійно бреше або займається популізмом, коли висловлюється про війну на Донбасі

Таку думку висловила відомий волонтер Наталя Юсупова в інтерв'ю для видання Обозреватель.

Зокрема, вона згадала заяви Зеленського про те, що, мовляв, щоб закінчити війну, потрібно просто перестати стріляти, але це невірно і є 100% брехнею.

"Те, що говорила нинішня влада (Зеленський прим.ред.) – 99% брехні, якщо не 100%. Заяви, мовляв, щоб закінчити війну на Донбасі, потрібно просто перестати стріляти, або це Порошенко винен у тому, що йде війна – вся ця брехня розсипалася, як картковий будиночок. Слова про Донбас були брехнею. Якщо зараз зібрати стадіон і повторити дебати між Порошенком і Зеленським – президенту сказати буде нічого, адже все брехня", - зазначила волонтер.

На її думку, Зеленський вміло користувався гаслами людина "поза політикою", але це скоріше є мінусом, ніж плюсом. Адже тепер українці можуть спостерігати за тим, як руйнується Україна.

"Тоді все пройшло на хаосі, на брехні, на тому, що ця людина поза політикою. І ось це "поза політикою" – це мінус, а не плюс. Є багато професіоналів – економістів, дипломатів, – які могли б стати гідною заміною Петру Олексійовичу. Але таких людей на сьогоднішній день немає. А те, що відбувається зараз – це руйнування створеного за останні п'ять років", - заявила Юсупова.

На питання про те, чи зуміє Зеленський "розрулити ситуацію в Україні", Юсупова відповіла категорично:

"Розрулити – це якщо управлінням держави займаються професіонали. Тепер українці кажуть: “До чого вони довели країну?”. Але ви ж їх обирали, чому тепер кричите, що все пропало. Прийшла нова влада. Демократія демократією, але не можна дозволяти ватникам, коллаборантам і відвертим сепаратистам говорити все, що їм хочеться, в державі, де йде війна", - резюмувала волонтер.

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