У росіян, нема честі сказати, що вони воюють проти українців, це боягузтво і нахабство, але вони так роблять завжди
Як передає Politeka.net проб це заявила волонтер і громадські діяч Наталія Юсупова на своїй сторінці в Фейсбук.
"Ми, хто дійсно хоче миру в нашій країні, розуміє, що окупанти повинні прибрати свої війська з української території і буде мир, хіба не так? Ну а як? Любіть Росію, та хто ж Вам не дає там жити? Поїхали і забули, так ні, Ви кожен день проклинаєте країну в якій живете, людей, які прийшли захистити свої території. Одне і теж шість років" Бандерівці, нас убивають, нас те і се", а хто пішов воювати проти українців, хто? Звідки зброя, танки і гранати?", - зазначила Юсупова.
Крім того, волонтер заявила, що українці хочуть миру, але на нас ще чекає довга боротьба попереду.
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"Ми хочемо миру, справжнього, де ніхто не топче нашу країну, де править закон, і де влада служить народу. Ще довга боротьба попереду, але якщо не почати, все життя будемо працювати на олігархів і купку мерзотників", - резюмувала Наталія Юсупова.
Раніше ми писали, що волонтер Наталя Юсупова жорстко висловилася стосовно скандалу з образою депутата в лавах "Слуг народу".
За її словами, таке ставлення до українок вже стало нормою.
"У нашій країні, ставлення до жінки гірше, ніж до рабині. Чоловік господар, а якщо з грошима і при посаді - взагалі Бог. Жінок принижують, вбивають, б'ють, ображають і ніхто за це не несе відповідальності. Депутат публічно назвав колегу робочої бабою і що? Більшість жінок самі себе так називають", - зазначила волонтер.
Вона впевнена, що за такий вчинок народні обранці повинні понести покарання.
"От і депутат, яку схиляли, не соромлячись, швидко прийняла вибачення і сказала, що інцидент вичерпано. В Америці, та у будь-якій цивілізованій країні, товстий і неголений дядько депутат вже б склав мандат, був вигнаний з вищого суспільства і більш того, організації з прав жінок розтоптали б його і знищили кар'єру. Але це у них, а у нас публічно ображати жінку, це норма. Поговорять кілька днів і забудуть", - вважає волонтер.
Нагадаємо, волонтер пояснила Зеленському, хто насправді врятував Україну від китайського вірусу.
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