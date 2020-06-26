У росіян, нема честі сказати, що вони воюють проти українців, це боягузтво і нахабство, але вони так роблять завжди

Як передає Politeka.net проб це заявила волонтер і громадські діяч Наталія Юсупова на своїй сторінці в Фейсбук.

"Ми, хто дійсно хоче миру в нашій країні, розуміє, що окупанти повинні прибрати свої війська з української території і буде мир, хіба не так? Ну а як? Любіть Росію, та хто ж Вам не дає там жити? Поїхали і забули, так ні, Ви кожен день проклинаєте країну в якій живете, людей, які прийшли захистити свої території. Одне і теж шість років" Бандерівці, нас убивають, нас те і се", а хто пішов воювати проти українців, хто? Звідки зброя, танки і гранати?", - зазначила Юсупова.

Крім того, волонтер заявила, що українці хочуть миру, але на нас ще чекає довга боротьба попереду.

"Ми хочемо миру, справжнього, де ніхто не топче нашу країну, де править закон, і де влада служить народу. Ще довга боротьба попереду, але якщо не почати, все життя будемо працювати на олігархів і купку мерзотників", - резюмувала Наталія Юсупова.

Раніше ми писали, що волонтер Наталя Юсупова жорстко висловилася стосовно скандалу з образою депутата в лавах "Слуг народу".

За її словами, таке ставлення до українок вже стало нормою.



"У нашій країні, ставлення до жінки гірше, ніж до рабині. Чоловік господар, а якщо з грошима і при посаді - взагалі Бог. Жінок принижують, вбивають, б'ють, ображають і ніхто за це не несе відповідальності. Депутат публічно назвав колегу робочої бабою і що? Більшість жінок самі себе так називають", - зазначила волонтер.

Вона впевнена, що за такий вчинок народні обранці повинні понести покарання.

"От і депутат, яку схиляли, не соромлячись, швидко прийняла вибачення і сказала, що інцидент вичерпано. В Америці, та у будь-якій цивілізованій країні, товстий і неголений дядько депутат вже б склав мандат, був вигнаний з вищого суспільства і більш того, організації з прав жінок розтоптали б його і знищили кар'єру. Але це у них, а у нас публічно ображати жінку, це норма. Поговорять кілька днів і забудуть", - вважає волонтер.

Нагадаємо, волонтер пояснила Зеленському, хто насправді врятував Україну від китайського вірусу.

Як повідомляла Politeka, Зеленський зробив термінове заяву щодо посилення карантину.

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