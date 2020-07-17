На Волині проводили в останню путь колишнього полковника ЗСУ Сергія Сулімова

Про це пише Politeka з посиланням на повідомлення в Facebook волонтера Наталії Воронкової.

Повідомляється, що серце колишнього полковника 59-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ зупинилося 15 липня у Київському військовому госпіталі.

Військовий тривалий час лікувався і реабілітувався після отриманого на війні онкологічного захворювання, проте всі зусилля лікарів виявилися марними.

"До сих пір не вірю, а головне не можу зрозуміти – чому так? Дуже болить усередині, не вистачає повітря.... Спочивай з миром", – пише Наталія.

За її словами, рідні довгий час боролися за життя Сергія, волонтери намагалися допомогти чим могли.

Користувач Руслан Телипский повідомив у коментарях, що до 59-ї ОМПБ Сулімов служив у 51-ої ОМБр, брав участь в АТО/ОНС з 2014 по 2019 роки до тих пір, поки медики не діагностували рак лімфоїдної тканини.

Прощання з воїном відбулося на центральній площі Героїв у Володимирі-Волинському. Побратими померлого висловили щирі співчуття його рідним і близьким.

"Від побратимів тільки найкращі слова як про людину і офіцера і добрі і веселі спогади, пов'язані з ним. Нам буде тебе не вистачати, твоєї щирої лагідної усмішки, яка досі перед очима", – додала Воронкова.

Politeka повідомляла, що з-за ворожої засідки поблизу Горлівки українська армія втратила легендарного розвідника Дмитра Красногрудя. Дмитро підірвався 13 липня поблизу селища Зайцеве і тіло якого окупанти забрали, а потім передали на мирну територію.

"Дмитро Красногрудь з позивним «Світ» – служив в нашій бригаді багато років. Він був командиром розвідки 20 окремого мотопіхотного батальйону, який пізніше став підрозділом 93 бригади Холодний Яр. І ми сумуємо про його смерті разом з сім'єю, друзями і побратимами", - йдеться в повідомленні бригади.

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