На Волыни проводили в последний путь бывшего полковника ВСУ Сергея Сулимова

Об этом пишет Politeka со сслыкой на сообщение в Facebook волонтера Натальи Воронковой.

Сообщается, что сердце бывшего полковника 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ остановилось 15 июля в Киевском военном госпитале.

Военный длительное время лечился и реабилитировался после полученного на войне онкологического заболевания, однако все усилия врачей оказались напрасными.

"До сих пор не верю, а главное не могу понять – почему так? Очень болит внутри, не хватает воздуха.... Покойся с миром", – пишет Наталья.

По ее словам, родные долгое время сражались за жизнь Сергея, волонтеры пытались помочь чем могли.

Пользователь Руслан Телипский сообщил в комментариях, что до 59-й ОМПБ Сулимов служил в 51-й ОМБр, участвовал в АТО/ООС с 2014 по 2019 годы до тех пор, пока медики не диагностировали рак лимфоидной ткани.

Прощание с воином состоялось на центральной площади Героев во Владимире-Волынском. Собратья умершего выразили искренние соболезнования его родным и близким.

"От собратьев только лучшие слова как о человеке и офицере и добрые и веселые воспоминания, связанные с ним. Нам всем будет тебя не хватать, твоей искренней мягкой улыбки, которая до сих пор перед глазами", – добавила Воронкова.

Politeka сообщала, что из-за вражеской засады вблизи Горловки украинская армия потеряла легендарного разведчика Дмитрия Красногрудя. Дмитрий подорвался 13 июля вблизи поселка Зайцевое и тело которого оккупанты забрали, а потом передали на мирную территорию.

"Дмитрий Красногрудь с позывным «Мир» – служил в нашей бригаде много лет. Он был командиром разведки 20 отдельного мотопехотного батальона, который позже стал подразделением 93 бригады Холодный Яр. И мы скорбим о его смерти вместе с семьей, друзьями и побратимами", - говорится в сообщении бригады.

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