Змучені жителі Сімферополя відмовляють росіян приїжджати в окупований Крим

Як повідомляє Politeka.net, кримчани розповіли про важких умовах на півострові в соціальних мережах. Листування опублікував телеграм-канал "Vitauskas NEWS POST на карантині".

Один з росіян поділився, що планує переїхати жити в Сімферополь і поцікавився, як у місті йдуть справи з роботою, житлом і загальним рівнем життя. У відповідь городяни поскаржилися і розповіли, до чого окупанти їх довели.

Так один користувачів стверджує, що оренда житла в Курортному Сімферополі обходиться приблизно в 30 тисяч рублів (11,5 тисячі гривень), тоді як складно знайти роботу навіть із зарплатою у 20 тисяч. Крім того, в Москві товари з Криму продаються дорожче, ніж на самому півострові. Для прикладу: яблука коштують 150 рублів (майже 60 гривень) за кілограм, така ж ситуація і з іншими продуктами на узбережжі.

"Не варто приїжджати", - дружно радять кримчани. - "Тут все х*рово. Ціни московські, а оплата праці мізерна. Люди голодні і злі (хто не вірить, проїдьтеся в автобусі). Клімат рідкісне гі*но! Як каже моя дружина - чотири погоди в один день. І ще у нас закінчується питна вода".

Нагадаємо, Маломуж назвав умову повернення Криму Україні.

Також Politeka писала, що кримчани завили від нової екологічної катастрофи, кадри.

Крім того, колишній в'язень Кремля висловився про подачу води в Крим: "найбільша зрада".