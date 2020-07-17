Поет і драматург Юрій Рибчинський пояснив, чому українську мову не потрібно нав'язувати

За його словами, українську мову не потрібно нав'язувати. Треба просто, щоб люди, які мають відношення до української, заробляли більше, ніж інші.

Таку думку він озвучив в інтерв'ю на телеканалі "112 Україна".

"Українську мову не потрібно нав'язувати. Потрібно зробити все для того, щоб були хороші українські журнали, хороші газети, хороші телевізійні фільми, пісні. І головне – щоб люди, які мають відношення до української культури, української мови, заробляли більше, ніж ті, хто не має", – сказав Рибчинський.

На думку поета, українська мова красивіше, ніж російська чи інші мови. "Хіба мати нав'язує красуню-дочку комусь в дружини?" – уточнив Рибчинський. Він відзначив необхідність створення дорожньої карти про преференції української культури і української мови.

"Щоб вирішити проблему, а вона накопичувалася як мінімум 300 років, потрібно точно знати, яка частина населення говорить українською мовою… Яка частина говорить російською і українською, яка частина говорить російською, але розуміє українську, яка частина говорить російською і не розуміє української. Все це – наші громадяни. А є ще вікова складова: до 20–30 років вирішити все, що пов'язане з пам'яттю, набагато легше. Для кожної категорії повинна бути своя дорожня карта. Держава має створити курси… загалом, зробити все, щоб вирішити проблему", – вважає Рибчинський.



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