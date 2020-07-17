Поэт и драматург Юрий Рыбчинский объяснил, почему украинский язык не нужно навязывать

По его словам, украинский язык не нужно навязывать. Надо просто, чтобы люди, которые имеют отношение к украинскому, зарабатывали больше, чем остальные.

Такое мнение он озвучил в интервью на телеканале "112 Украина".

"Украинский язык не нужно навязывать. Нужно сделать все для того, чтобы были хорошие украинские журналы, хорошие газеты, хорошие телевизионные фильмы, песни. И главное – чтобы люди, которые имеют отношение к украинской культуре, украинскому языку, зарабатывали больше, чем те, кто не имеет", – сказал Рыбчинский.

По мнению поэта, украинский язык красивее, чем русский или другие языки. "Разве мать навязывает красавицу-дочь кому-то в жены?" – уточнил Рыбчинский. Он отметил необходимость создания дорожной карты о преференциях украинской культуре и украинскому языку.

"Чтобы решить проблему, а она накапливалась как минимум 300 лет, нужно точно знать, какая часть населения говорит на украинском языке… Какая часть говорит на русском и украинском, какая часть говорит на русском, но понимает украинский, какая часть говорит по-русски и не понимает украинского. Все это – наши граждане. А есть еще возрастная составляющая: до 20–30 лет решить все, что связано с памятью, намного легче. Для каждой категории должна быть своя дорожная карта. Государство должно создать курсы… В общем, сделать все, чтобы решить проблему", – считает Рыбчинский.



Напомним, что Рыбчинский рассказал, что тормозит развитие Украины.

Как сообщала Politeka, Рыбчинский пожаловался на "некачественных" украинцев.

Также Politeka писала, что поэт Рыбчинский предложил "втихаря" восстановить ядерное оружие.