Карантин в Україні вирішили продовжити на кілька тижнів, але і після його закінчення частину обмежень залишиться

Про це повідомляє Politeka з посиланням на заяву глави Моз Максима Степанова, зроблене під час брифінгу.

Так, в Україні 31 серпня закінчиться карантин. Чиновники вже навіть підготували відповідний проєкт постанови. Разом з тим, частина обмежень залишиться — масковий режим, соціальна дистанція й антисептики. У деяких регіонах же обмеження можуть бути посилені.

«Мало того, ми вводимо таке поняття як кілька зон - зелена, жовта, помаранчева і червона зони... Обмеження, якщо той чи інший регіон виходить в жовту, помаранчеву або червону зону, в залежності від того будуть посилюватися», — зазначив Степанов.

До цього ми писали, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів про користь адаптивного карантину.

Глава Кабміну відповів на запитання під час Години запитань до уряду у Верховній Раді.

Так, за словами Шмигаля, завдяки рішенню уряду про тимчасове обмеження роботи закладів після 23:00, вдалося стабілізувати епідеміологічну ситуацію в країні.

Як зазначив прем'єр, до 23:00 можна абсолютно спокійно повечеряти, адже цього часу достатньо. Після 23:00 відбуваються масові скупчення людей, із-за чого можна легко заразитися китайським вірусом.

Нагадаємо, вірус вийшов з-під контролю, у Зеленського провели термінову нараду: "Якщо зараз не почати..."

Як повідомляла Politeka, карантин офіційно підсилили: деталі всіх обмежень.