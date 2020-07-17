Карантин в Україні вирішили продовжити на кілька тижнів, але і після його закінчення частину обмежень залишиться
Про це повідомляє Politeka з посиланням на заяву глави Моз Максима Степанова, зроблене під час брифінгу.
Так, в Україні 31 серпня закінчиться карантин. Чиновники вже навіть підготували відповідний проєкт постанови. Разом з тим, частина обмежень залишиться — масковий режим, соціальна дистанція й антисептики. У деяких регіонах же обмеження можуть бути посилені.
«Мало того, ми вводимо таке поняття як кілька зон - зелена, жовта, помаранчева і червона зони... Обмеження, якщо той чи інший регіон виходить в жовту, помаранчеву або червону зону, в залежності від того будуть посилюватися», — зазначив Степанов.
Розправа над гривнею, нові штрафи і термінова заява Мінфіну – головне за ніч
Улюблениця Кіркорова приголомшила, показавши сина, який підріс: "Боже мій, копія Філіп"
НБУ терміново звернувся до українців: можна позбутися всіх грошей, «Ваша картка заблокована»
Залишилася без волосся Заворотнюк готується до прощання: "Я буду сумувати"
До цього ми писали, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів про користь адаптивного карантину.
Глава Кабміну відповів на запитання під час Години запитань до уряду у Верховній Раді.
Так, за словами Шмигаля, завдяки рішенню уряду про тимчасове обмеження роботи закладів після 23:00, вдалося стабілізувати епідеміологічну ситуацію в країні.
Як зазначив прем'єр, до 23:00 можна абсолютно спокійно повечеряти, адже цього часу достатньо. Після 23:00 відбуваються масові скупчення людей, із-за чого можна легко заразитися китайським вірусом.
Нагадаємо, вірус вийшов з-під контролю, у Зеленського провели термінову нараду: "Якщо зараз не почати..."
Як повідомляла Politeka, карантин офіційно підсилили: деталі всіх обмежень.