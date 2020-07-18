На окремих територіях діти не підуть до школи з 1 вересня

Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера».

За словами чиновника, виключення пов'язані з новим форматом карантину, тобто поділом на чотири зони: червону, жовту, помаранчеву і зелену.

«Школи запрацюють з 1 вересня в звичайному режимі. Тільки там де буде червона зона - будуть закриватися на певний період часу. Стабілізуються показники, і школа відкриється. Широкого закриття шкіл на території країни не буде відбуватися, якщо не буде перевищено епідпоріг з грипу та грипоподібним захворюванням», — зазначив Ляшко.

Нагадаємо, головний санлікар пояснив українцям, що означає поділ на зони.

Червона зона передбачає жорсткий карантин. Обмеження будуть схожі на ті, які діяли на початку епідемії: тобто, "ресторани не працюють, громадський транспорт не ходить".

"Жовта - працює все, але, наприклад, в супермаркети можна заходити з розрахунку одна людина на 10 квадратних метрів, або буде діяти якесь обмеження до 23 годин", - пояснив чиновник.

Раніше ми повідомляли, школи з 1 вересня будуть працювати за новими правилами. За яким саме, роз'яснив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Передбачається, що обов'язковий температурний скринінг будуть проводити всім співробітникам, а також учням. При температурі 37,2 і вище - не будуть допускати до роботи чи навчання.

Крім того, в правилах є пункт обов'язкового носіння маски, коли батьки будуть приводити дітей до школи. У самих закладах повинні бути антисептики, які діти будуть застосовувати під наглядом вчителів.

Нагадаємо, за прикладом інших країн: у МОЗ розповіли, до чого готуватися українцям з 1 вересня