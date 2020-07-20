Жителі "ДНР" не можуть виїхати і в'їхати на окуповану територію

На КПВВ "Новотроїцьке" на підконтрольній території Україні наші рятувальники встановили намети для людей, які не змогли перетнути лінію розмежування.

Про це повідомляється на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Відомо, що зараз там перебувають 15 осіб.

"За минулу добу в пункті надання допомоги на КПВВ "Новотроїцьке" рятувальники надали допомогу 15 громадянам, серед яких дві дитини. У наметах ДСНС створені умови для комфортного перебування людей і дотримуються відповідні заходи безпеки у зв'язку з карантинними обмеженнями. Рятувальники надають всю необхідну допомогу, щоб перебування людей на КПВВ було максимально комфортним і безпечним", – йдеться у прес-службі.

Раніше ми писали, що «Молоді республіки» «ДНР» і «ЛНР» все більше починають нагадувати власним же жителям концтабір або якесь гетто.

Якщо зовсім недавно окупанти ускладнили до неможливості виїзд з підконтрольних бойовикам територій в Україну та Росію, то тепер черга дійшла і до «міжреспубліканського» повідомлення.

Щоб покинути межі «республіки», людям необхідно отримати спеціальні види дозволів. Причому це стосується не тільки поїздок в сусідню «ЛНР», але «подорожей» за місцем.

Так, оскільки моря стали недоступні для жителів «звільнених республік», навіть відпочинок на курорті Сєдове для дуже багатьох виявився мрією. Потрапити туди можна виключно по заздалегідь поданими списками і вичерпної інформації, поданої в органи.

«Поніжитися на знаменитих пляжах курорту можна тепер тільки тим, хто відпочиває в офіційних пансіонатах-платників податків, або сам є фізособою-підприємцем. Про поїздки до близьким або друзям до моря забудьте, зайва свобода пересування громадян «ДНР» ні до чого. До речі, брати з "ЛНР" взагалі не можуть поїхати відпочити в Седово і Безіменне. Чи ви гідні, щоб виїхати в братську «ЛНР», де проживає, якщо вірити ідеологам, такий же народ Донбасу, буде вирішувати комісія», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, окупанти вирішили залишити жителів ОРДЛО без вищої освіти.

Як повідомляла Politeka, ватажок «ДНР» Пушилин вибухнув погрозами в сторону Зеленського.

Також Politeka писала, що Кремль готується зробити ОРДЛО "незалежною державою".