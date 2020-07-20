З'явилися подробиці того, що відбувається

Жителі Донецька розповіли про ранкові жахи в місті

Незважаючи на всі досягнуті сторонами угоди про припинення бойових дій, члени незаконних збройних формувань порушують їх, про що пише Replyua.net.

На жаль, нерідко наслідками обстрілу на Донбасі стають поранення українських захисників, а часом і їхня загибель.

Як інформують українські засоби масової інформації з посиланням на повідомлення українців у соціальних мережах вранці 19 липня в самому центрі тимчасово окупованого Донецька місцеве населення чуло інтенсивні обстріли.

"Сьогодні вранці в центрі Донецька місцеві жителі чули інтенсивну стрілянину зі стрілецької зброї: "Автоматні черги в місті, напевно, знову дрон"

Нагадаємо, що РФ продовжує посилювати свої боєздатні угруповання на Донбасі напередодні "Кавказу-2020"

Про це розповів спікер ГУР МОУ Вадим Скібіцький

Він нагадав, що активна фаза військових навчань "Кавказ-2020" припадає на вересень-жовтень, тому зараз на території країни-агресора стартували спецнавчання.

Скібіцький у спілкуванні з журналістами також додав, що основні полігони, які будуть задіяні у навчаннях "Кавказ-2020", що знаходяться поруч з Україною (Південний військовий округ).

Підсумовуючи, військовий розвідник додав, що Росія не забуває посилювати боєздатну угруповання на окупованому Донбасі.

"Створені і діють перший і другий армійські корпуси, штатна чисельність яких близько 35,5 тис. осіб, 480 танків, 860 бойових броньованих машин, 940 артилерійських систем і мінометів, близько 200 РСЗВ", – резюмував Скібіцький в інтерв'ю журналістам.

Нагадаємо, окупанти вирішили залишити жителів ОРДЛО без вищої освіти.

Як повідомляла Politeka, ватажок «ДНР» Пушилин вибухнув погрозами в сторону Зеленського.

Також Politeka писала, що Кремль готується зробити ОРДЛО "незалежною державою".