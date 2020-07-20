Жители Донецка рассказали об утренних ужасах в городе

Несмотря на все достигнутые сторонами соглашения о прекращении боевых действий, члены незаконных вооруженных формирований нарушают их, о чем пишет Replyua.net.

К сожалению, нередко последствиями обстрелов на Донбассе становятся ранения украинских защитников, а порой и их гибель.

Как информируют украинские средства массовой информации со ссылкой на сообщения украинцев в социальных сетях утром 19 июля в самом центре временно оккупированного Донецка местное население слышало интенсивные обстрелы.

"Сегодня утром в центре Донецка местные жители слышали интенсивную пальбу из стрелкового оружия: "Автоматные очереди в городе, наверное, опять дрон"

Напомним, что РФ продолжает усиливать свою боеспособную группировку на Донбассе накануне "Кавказа-2020"

Об этом рассказал спикер ГУР МОУ Вадим Скибицкий

Он напомнил, что активная фаза военных учений "Кавказ-2020" приходится на сентябрь-октябрь, поэтому сейчас на территории страны-агрессора стартовали спецучения.

Скибицкий в общении с журналистами также добавил, что основные полигоны, которые будут задействованы в учениях "Кавказ-2020", находятся рядом с Украиной (Южный военный округ).

Подытоживая, военный разведчик добавил, что Россия не забывает усиливать боеспособную группировку на оккупированном Донбассе.

"Созданы и действуют первый и второй армейские корпуса, штатная численность которых около 35,5 тыс. человек, 480 танков, 860 боевых бронированных машин, 940 артиллерийских систем и минометов, около 200 РСЗО", – резюмировал Скибицкий в интервью журналистам.

Напомним, оккупанты решили оставить жителей ОРДЛО без высшего образования.

Как сообщала Politeka, главарь «ДНР» Пушилин разразился угрозами в сторону Зеленского.

Также Politeka писала, что Кремль готовится сделать ОРДЛО "независимым государством".